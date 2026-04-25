กรมทางหลวงชนบทลดใช้ไฟฟ้าถนน ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงชนบทเริ่มมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เพื่อประหยัดพลังงาน โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เน้นพื้นที่เสี่ยงต่ำและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
กรมทางหลวงชนบท ประกาศใช้มาตรการลดการใช้ ไฟฟ้าแสงสว่าง บน ถนนทางหลวงชนบท ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อร่วมมือกับภาครัฐในการ ประหยัดพลังงาน ของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานโลก มาตรการนี้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน ความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทาง โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบ นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท ได้เปิดเผยถึงนโยบายนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาแนวทางการลดการใช้พลังงานในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ ถนนทางหลวงชนบท มาตรการลดการใช้ ไฟฟ้าแสงสว่าง นี้จะเน้นการดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นหลัก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืนที่น้อย การไม่มีจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย บริเวณคอขวด หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และการไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่ดังกล่าว วิธีการปฏิบัติจะประกอบด้วยการปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง บางดวงในช่วงเวลากลางคืนในจุดที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นพื้นที่จุดเสี่ยงที่จำเป็นต้องคงการให้แสงสว่างตามปกติ เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย สะพาน พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น นอกจากนี้ จะมีการกำหนดช่วงเวลาปิดไฟฟ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อ ความปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงชนบท ได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและ ความปลอดภัย ของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมทางหลวงชนบท ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะสามารถกลับมาเปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามปกติได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ หรือติดต่อสายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร.
1146 มาตรการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมทางหลวงชนบทในการร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้กับระบบขนส่งของไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ การปรับลดการใช้พลังงานในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกรมทางหลวงชนบทจะยังคงศึกษาและพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานในอนาค
CGSI คาดดัชนี SET สิ้นปี 69 แตะ 1,400 จุด ชี้ครึ่งปีแรกการเมืองกดดัน ก่อนฟื้นครึ่งหลังบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) ตั้งเป้าดัชนี SET Index สิ้นปี 2569 ไว้ที่ 1,400 จุด มองว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากมีแผนยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง
Read more »
วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2569 พร้อมเปิดงานวันนักประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 185 รางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือนรวมปฏิทินวันพระ 2569 เปิดวันพระทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2569 และวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ
Read more »
กรมการค้าต่างประเทศคาดการณ์ตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูง วางแผนรักษาและขยายตลาดกรมการค้าต่างประเทศประเมินตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูงจากผลผลิตและสต็อกข้าวของอินเดีย เตรียมรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ คาดปี 2569 ส่งออกข้าว 7 ล้านตัน
Read more »
สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2569 และรายงานค่าจ้างปี 2568 ภายในกำหนดนางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเตือนนายจ้างทุกแห่งให้ดำเนินการ ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2569 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569...
Read more »
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
Read more »