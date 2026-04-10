กรมทางหลวงประกาศหยุดก่อสร้างพระราม 2 ชั่วคราวช่วงสงกรานต์

กรมทางหลวงประกาศหยุดงานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงสงกรานต์ พร้อมแจ้งแผนการจัดการจราจรหลังเทศกาล

สงกรานต์ นี้ขับขี่ปลอดภัย! กรมทางหลวง ประกาศ หยุดงาน ก่อสร้าง บนถนน พระราม 2 ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ สำนัก ก่อสร้าง สะพาน กรมทางหลวง ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการถึงการ หยุดงาน ก่อสร้าง ชั่วคราวและคืนผิว จราจร ในช่องทางหลักของถนน พระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อลดปัญหาการ จราจร ติดขัดและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (ตอน 4 และตอน 7) ได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากบนท้องถนน ดังนั้นการหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวและการคืนผิวจราจรจึงเป็นมาตรการสำคัญที่กรมทางหลวงดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล\การหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวนี้ ครอบคลุมการหยุดงานก่อสร้างทั้งหมดในช่องทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะสามารถใช้ช่องทางจราจรหลักได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือจากประชาชนในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และเผื่อเวลาในการเดินทางให้เพียงพอ เนื่องจากอาจมีปริมาณการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ บนท้องถนน กรมทางหลวงยังได้แนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย\ภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้วางแผนการจัดการจราจรอย่างรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีแผนการปิดเบี่ยงการจราจรบางส่วนในบางจุด โดยเฉพาะบริเวณ กม.26 และ กม.30+500 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป และจะดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและคืนผิวจราจรช่องทางหลักได้ก่อนช่วงวันเปิดภาคเรียน (กลางเดือนพฤษภาคม 2569) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภั

