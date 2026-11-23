กรมทรัพยากรธรณี เตือน 7 จว.ใต้เสี่ยงดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 23-24 พ.ย.
กรมทรัพยากรธรณีออกประกาศเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน 7 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2569 หลังฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า 100 มม. สั่งเฝ้าระวังเข้มข้น
กรมทรัพยากรธรณี โดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนใน 7 จังหวัด ภาคใต้ ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน ในช่วงวันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมี ฝนตกหนัก ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของดินและระบบนิเวศทางธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า มี 7 จังหวัดภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ โดยครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอันตรายหรือพื้นที่เชิงเขาAlso readเตือนพัทลุง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 23-25 พ.ย.นี้
หน่วยงานรัฐระบุชัดเจนว่า สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรณีวิทยานี้มีความรุนแรงขึ้นจากการที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูง โดยในรอบ 24 ชั่วโมง พื้นที่ส่วนใหญ่มีการวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินไปสำหรับระบบระบายน้ำตามธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานบางแห่งในท้องถิ่น
สาเหตุหลักจากชั้นดินอุ้มน้ำเต็มศักยภาพ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มคือชั้นดินบนภูเขาที่มีสภาพอุ้มน้ำไว้มากที่สุดหลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุหรือระบบฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องหลายวัน เมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำเต็มความจุ ความเสถียรของหน้าดินจะลดลงอย่างมาก และพร้อมที่จะไหลเลื่อนลงมาเมื่อมีแรงเสียดทานลดลง
นอกจากปัญหาดินถล่มแล้ว ยังมีการรายงานว่าเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้แล้ว ซึ่งสถานการณ์นี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ระดับน้ำในลำธารและแม่น้ำสาขาเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาตรการเตือนภัยและบทบาทอาสาสมัครเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ได้สั่งการให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมและออกปฏิบัติการวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำที่สุดสำหรับกระบวนการตัดสินใจแจ้งเตือนล่วงหน้า
หากตรวจพบสัญญาณอันตรายหรือเกิดเหตุจริง อาสาสมัครเครือข่ายมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบอย่างรวดเร็วที่สุด โดยต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
ข้อควรปฏิบัติของประชาชนและประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงภัย 7 จังหวัดภาคใต้ ควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบรายงานสถานการณ์น้ำฝนจากแหล่งข้อมูลทางการของกรมทรัพยากรธรณีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อตนเองและครอบครัว
เมื่อมีการประกาศเตือนภัยจากเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านควรหลีกเลี่ยงการพักอาศัยในบริเวณเชิงเขา หรือพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำท่วมขังง่าย และควรเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าหรือสิ่งของสำคัญไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีหากมีการอพยพหรือสั่งการจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
การเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีมรสุมหรือพายุเข้าภาคใต้เป็นประจำทุกปี ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ อาสาสมัคร และประชาชน จะเป็นเกราะป้องกันภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy