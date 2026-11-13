กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยสถิติยื่นจดสิทธิบัตรปี 69 เพิ่ม 7.39%
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เผยสถิติการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 10 เดือนปี 2569 พบคำขอเพิ่มขึ้น 7.39% สอดคล้องกับแนวโน้มการคุ้มครองนวัตกรรมในประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยข้อมูลสถิติการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม พบว่ามีจำนวนคำขอยื่นขอรับความคุ้มครองรวมทั้งหมด 67,535 คำขอ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2568 ที่มีจำนวน 62,888 คำขอ
สถิติคำขอทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39
ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนด้านนวัตกรรมและแบรนด์ในไทยที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จรวมกว่า 47,494 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 จากปีก่อนที่มีจำนวน 44,057 คำขอ ขณะที่ส่วนของลิขสิทธฺ์ พบมีการยื่นจดทะเบียนรวม 47,494 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 เช่นกันAlso readคนไทยรุกใช้ทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร 94% เป็นผู้ยื่นไทย
รายละเอียดเครื่องหมายการค้าและบริษัทชั้นนำ
สำหรับประเภทเครื่องหมายการค้า มีผู้ยื่นคำขอรับความคุ้มครองในไทยจำนวน 50,209 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 จากปีก่อนที่มี 46,772 คำขอ โดยมีกลุ่มสินค้าและบริการที่มีการยื่นขอคุ้มครองมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ บริการค้าปลีกและการตลาด จำนวน 6,119 คำขอ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร 5,910 คำขอ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและความงาม 5,638 คำขอ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 4,558 คำขอ และผลิตภัณฑ์จากพืชและเครื่องปรุงรส 3,873 คำขอ
สัดส่วนผู้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าเป็นของผู้คนในไทยร้อยละ 57 และต่างชาตร้อยละ 43 สำหรับผู้ยื่นคำขอรายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกเป็นบริษัทของไทยทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ฟ็อกซ์ ฟอร์มูเลชั่น จำกัด ยื่นคำขอ 172 คำขอ บริษัท ไดเมทค (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นคำขอ 160 คำขอ บริษัท บอรอน แอโกรไซเอนส์ จำกัด ยื่นคำขอ 155 คำขอ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ยื่นคำขอ 94 คำขอ และบริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด ยื่นคำขอ 80 คำขอ โดยกรมมีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 34,885 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37
สิทธิบัตรการประดิษฐ์จากต่างชาตินำโด่ง
ในส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองจำนวน 7,153 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.23 จากปีก่อนที่มี 6,929 คำขอ โดยนวัตกรรมที่มีการยื่นขอคุ้มครองมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 867 คำขอ นวัตกรรมด้านการสื่อสาร 671 คำขอ นวัตกรรมแอนติบอดีและยาชีววัตถุ 328 คำขอ แบตเตอรี่และระบบจ่ายและกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 295 คำขอ และอุตสาหกรรมแมโครโมเลกุล 196 คำขอ
สัดส่วนผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นต่างชาตร้อยละ 87 ขณะที่คนไทยยื่นคำขอเพียงร้อยละ 13 ผู้ยื่นคำขอรายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกเป็นบริษัทต่างชาตินำโดย บริษัท โตโยต้า จิโดชา คัพปี้ คัมปนี จากญี่ปุ่น ยื่นคำขอ 242 คำขอ บริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรเต็ด จากสหรัฐอเมริกา ยื่นคำขอ 205 คำขอ บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น ยื่นคำขอ 139 คำขอ บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น ยื่นคำขอ 123 คำขอ และบริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น ยื่นคำขอ 82 คำขอ ด้านการรับจดทะเบียนกรมมีจำนวน 4,600 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03
อนุสิทธิบัตรและออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นหน่วยงานไทย
อนุสิทธิบัตรมีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองจำนวน 4,746 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.75 จากปีก่อนที่มี 4,065 คำขอ โดยนวัตกรรมที่เด่นชัด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 723 คำขอ ยาสมุนไพร 284 คำขอ ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 228 คำขอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 188 คำขอ และสารเคมีเกษตร 90 คำขอ สัดส่วนผู้ยื่นคำขอส่วนใหญ่เป็นคนไทยถึงร้อยละ 94
ผู้ยื่นคำขออนุสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกเป็นหน่วยงานไทยทั้งหมด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยื่นคำขอ 130 คำขอ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยื่นคำขอ 123 คำขอ มหาวิทยาลัยบูรพา ยื่นคำขอ 115 คำขอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นคำขอ 103 คำขอ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยื่นคำขอ 92 คำขอ ขณะที่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการยื่นคำขอ 5,427 คำขอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 โดยแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ลวดลายผ้า 733 คำขอ รถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 512 คำขอ เครื่องประดับ 483 คำขอ บรรจุภัณฑ์ 462 คำขอ และสุขภัณฑ์ 270 คำขอ
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