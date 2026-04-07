กรมทางหลวงปิดเบี่ยงจราจร ทล.9 ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว 18 เม.ย. 69 ก่อสร้างมอเตอร์เวย์

กรมทางหลวงเตรียมปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ตั้งแต่ 18 เมษายน 2569 เพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 2573 พร้อมขยายช่องจราจรทางคู่ขนานรองรับ
กรมทางหลวง เตรียมปิดเบี่ยง การจราจร บนทางหลักของถนนกาญจนาภิเษก ( ทล.9 ) ช่วง บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการ ก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ( มอเตอร์เวย์ ) ช่วง บางบัวทอง -บางปะอิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่าย คมนาคม ขนส่งของประเทศ โครงการนี้มีวงเงินลงทุนรวม 4,300 ล้านบาท สำหรับช่วง บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 13.
775 กิโลเมตร และมีแผนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2573 โดยการก่อสร้างจะดำเนินการปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางเดิมให้แข็งแรง และปรับปรุงผิวทางเป็นผิวทางคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่อง) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานมอเตอร์เวย์\การปิดเบี่ยงการจราจรครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้ทางบน ทล.9 ต้องใช้ทางคู่ขนาน (Frontage Road) แทน ซึ่งกรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมขยายเส้นทางคู่ขนานไว้แล้วเป็นทิศทางละ 3 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นและลดปัญหาการจราจรติดขัด โครงการนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น สัญญาณไฟ ป้ายเตือน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้ทางมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ โครงการมอเตอร์เวย์ช่วงบางบัวทอง-บางปะอินยังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วยวงเงินก่อสร้างงานโยธา 15,862 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางสมทบด้วยเงินงบประมาณ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกให้เป็นมาตรฐานทางหลวงพิเศษสมบูรณ์เต็มวง เชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายหลักอื่นๆ เช่น M81 (บางใหญ่ - กาญจนบุรี), M82 (ทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว) และ M6 (บางปะอิน - นครราชสีมา) นอกจากนี้ยังรองรับแผนพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์ในอนาคต เช่น M8 (นครปฐม - ปราณบุรี) และ MR1 (นครปฐม - นครสวรรค์) เพื่อเสริมสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนของประเทศ\โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย การปรับปรุงและขยายเส้นทางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ลดระยะเวลาการเดินทาง และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โครงการนี้ยังสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ศ. 2558-2565) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต อนัญญา จั่นมาลี ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมากประสบการณ์กว่า 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการรายงานข่าวคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการนี้อย่างใกล้ชิด ผลงานของเธอได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความป๋วย อิ๊งภากรณ์ ประจำปี 2565-2566 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณช
กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์ ทล.9 บางบัวทอง ลาดหลุมแก้ว ก่อสร้าง คมนาคม การจราจร โครงสร้างพื้นฐาน
