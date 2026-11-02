กรมธนารักษ์ รับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ สุพรรณบุรี 11-12 พ.ย. นี้
กรมธนารักษ์ นำรถรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ บริการประชาชนที่สุพรรณบุรี วันที่ 11-12 พฤศจิกายน ยินดีรับแลกเหรียญหมุนเวียนทุกชนิด มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน
กรมธนารักษ์ โดยกองบริหารเงินตรา มีกำหนดนำ รถรับแลก เหรียญกษาปณ์ เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในการรับแลกคืน เหรียญกษาปณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มี เหรียญกษาปณ์ และมีความต้องการแลกคืนแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการรับแลกคืนได้ตามปกติ
กำหนดการรับแลกเหรียญเคลื่อนที่
สำหรับการให้บริการในช่วงวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน นั้น จะจัดขึ้น ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หน้าศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดเวลาในการเปิดให้บริการจะอยู่ที่เวลา 09.30 น. ถึง 14.30 น. ของแต่ละวัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางผ่านสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างสะดวกและตรงเวลาAlso readรักแห่งสยาม The Musical เปิดการแสดง 11-25 ธันวาคม 2569 ที่เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
รายละเอียดเหรียญและวงเงินที่รับแลก
รถรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่จะให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทุกชนิดราคา รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่สภาพดีหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู หรือบิดงอ โดยประชาชนสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท รวมทุกชนิดราคา ต่อรายต่อวัน
มาตรการช่วยเหลือและข้อควรระวัง
รถรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกษาปณ์ไว้ นำออกมาแลกคืนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับแลกคืนเหรียญได้ตามปกติ ทั้งนี้ กองบริหารเงินตราขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการให้ทำความสะอาดเหรียญกษาปณ์ก่อนนำมาแลก และขอให้ไม่นำเหรียญไปบรรจุในถุงย่อย เพื่อช่วยสร้างความรวดเร็วในการคัดนับและให้บริการแก่ประชาชนท่านอื่นต่อไป
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