กรมธนารักษ์เปิดตัวเหรียญที่ระลึก 25 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2569
กรมธนารักษ์ประกาศเปิดขายเหรียญที่ระลึกครบ 25 ปี ศาลปกครอง เริ่ม 18 พฤศจิกายน 2569 ราคา 20 บาท ภาพพระรูปสามพระองค์ ลายไทยงดงาม
นายธีรลักษ์ แสงสนิท อธิบดี กรมธนารักษ์ แถลงข่าวการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 25 ปี สำนักงาน ศาลปกครอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบทบาทในการอำนวยความเป็นธรรมทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยพิธีเปิดทำการของ ศาลปกครอง อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2569 นี้ จะครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานที่มุ่งมั่นสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์และความสำคัญเหรียญที่ระลึก 25 ปี ศาลปกครอง
กรมธนารักษ์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้คัดเลือกจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และผลงานของศาลปกครองไทยที่ปรากฏชัดต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของระบบศาลปกครอง พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และน้อมสำนึกในพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการครองแผ่นดินโดยธรรมAlso read“ต้าเหนิง” เห็นความตั้งใจ “น้องพายุ” เชื่อครอบครัว “ชมพู่” สตรอง
รายละเอียดทางเทคนิคและราคาจำหน่ายเหรียญกษาปณ์
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 25 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2569 จัดทำขึ้นจากโลหะผสมนิกเกิล 25% และทองแดง 75% มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 15 กรัม โดยเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวประเภทธรรมดา มีชนิดราคา 20 บาท กำหนดราคาจ่ายแลกเหรียญละ 20 บาทเท่านั้น โดยมีปริมาณการผลิตจำกัดไม่เกิน 200,000 เหรียญ เพื่อรักษาความหายากและความน่าสะสมสำหรับผู้ที่สนใจในเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของประเทศไทย
ลวดลายและสัญลักษณ์บนเหรียญที่สื่อถึงสถาบัน
ด้านหน้าของเหรียญมีการออกแบบอย่างประณีตโดยมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสามพระองค์ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาและทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความระบุพระปรมาภิไธยของทั้งสามพระองค์คั่นด้วยจุดกลม ส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานศาลปกครอง ด้านบนมีข้อความว่า ประเทศไทย ด้านล่างมีข้อความว่า 25 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2569 และ 25th Anniversary of The Administrative Court มีลายไทยประดิษฐ์คั่นกับตัวเลขบอกราคาและหน่วยเงินบาท
ช่องทางและช่วงเวลาการขอแลกเหรียญที่ระลึก
ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวได้ตามกำหนดการอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ณ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอแลกเหรียญสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2282 4109 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและตรวจสอบจำนวนคงคลังที่มีอยู่อย่างจำกัด
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