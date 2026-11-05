กรมทรัพย์สินทางปัญญาทลายแก๊งของปลอม อุดรธานี-บางบอน ยึดของกลางกว่า 3.5 แสนชิ้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือตำรวจบุกทลายแหล่งผลิตของปลอม假冒ตราสินค้าอายิโนะโมะโต๊ะ รสดี และเครื่องสำอาง ในจังหวัดอุดรธานีและเขตบางบอน ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 17.9 ล้านบาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการระงับยับยั้งการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 กรณีสำคัญ ทั้งใน จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร โดยยึดสินค้าได้รวมกว่า 3.5 แสนชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 17.9 ล้านบาท
บุกทลายแหล่งผลิตสินค้าปลอม จ.อุดรธานี
นายจิติมา ศรียาพร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังจากได้รับเบาะแสว่ามีการจำหน่ายสินค้าปลอมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำรวจ บก.ปอศ. ร่วมกับกรมฯ และภาคเอกชนบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้า "อายิโนะโมะโต๊ะ" และ "รสดี" ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดอุดรธานี ผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดสินค้าผงชูรสและผงปรุงรสปลอมจำนวนกว่า 250,000 ชิ้นAlso readGartner คาดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เสี่ยงวิกฤตด้อยค่าและ Neocloud เกิน 80% ปิดตัวก่อนสิ้นปี 2573 หากไม่ปรับลด CAPEX
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเมินมูลค่าความเสียหายจากกรณีนี้สูงถึง 15.9 ล้านบาท โดยสินค้านี้ผลิตขึ้นโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและจด ทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ยึดสินค้าเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว ในเขตบางบอน
ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ชุดจรยุทธ์ของกรมได้ร่วมกับตำรวจนครบาลบางบอน และภาคเอกชนเข้าตรวจค้นโกดังในแขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สามารถยึดสินค้าประเภทแชมพูสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน และครีมบำรุงผิว ได้จำนวนกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายราว 2 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่าโกดังดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อการผลิตเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดเก็บสินค้าปลอม เพื่อรอการบรรจุหีบห่อและจัดส่งไปยังผู้บริโภคผ่านช่องทางการกระจายสินค้าต่างๆ นับเป็นจุดพักสินค้าสำคัญที่เตรียมพร้อมส่งต่อให้ประชาชนได้ซื้อใช้
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคและผลกระทบระยะยาว
นายจิติมา กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าปลอมสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วผ่านตลาดออนไลน์และแหล่งขายทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง
นอกจากนี้ ยังสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกกฎหมาย สร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการจับกุมและช่องทางแจ้งเบาะแส
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงขยายผลสืบสวนเพื่อติดตามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้กระทำความผิดรายใหญ่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าปลอมออกสู่ประชาชน สินค้าทั้งหมดถูกยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้หลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนและประกอบการเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า โดยพิจารณาแหล่งที่มา ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ หากพบเบาะแสการละเมิดสิทธิ สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือสายด่วน 1368 เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อไป
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