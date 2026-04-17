กรมทางหลวงเลื่อนปิดจราจรถนนกาญจนาภิเษก ยัน 18 พ.ค.นี้ เหตุสร้างมอเตอร์เวย์ M9 ส่วนแรก

กรมทางหลวงประกาศเลื่อนการปิดเบี่ยงจราจรบนทางหลัก ถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว จากเดิม 18 เมษายน เป็น 18 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยการปิดจราจรนี้จะเริ่มตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 50+800 ถึง 64+575 เพื่อเริ่มงานก่อสร้างทางหลัก (Mainline) ให้เป็นมาตรฐานมอเตอร์เวย์.
กรมทางหลวง (ทล.
) ได้ออกประกาศเลื่อนการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลัก (Mainline) ของทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก ส่วนที่ 1 ช่วงบางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว จากเดิมที่กำหนดให้เริ่มวันที่ 18 เมษายน 2569 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 โดยสาเหตุหลักของการเลื่อนคือเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่น การเลื่อนกำหนดการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางในช่วงวันหยุดยาวได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับถนนกาญจนาภิเษกให้เป็นมาตรฐานมอเตอร์เวย์ M9 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าในระยะยาว ปัจจุบันถนนกาญจนาภิเษกสายนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้าและมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาสู่มาตรฐานมอเตอร์เวย์จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ให้ไร้รอยต่อมากขึ้นในอนาคต โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีวงเงินก่อสร้างงานโยธา 15,862 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางสมทบด้วยเงินงบประมาณ มีแผนเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2573 ลักษณะการก่อสร้างจะเป็นมอเตอร์เวย์ระดับพื้น โดยจะมีการปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางเดิมให้แข็งแรงและปรับปรุงผิวเป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่อง) ตลอดระยะทางจากทางแยกต่างระดับบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีทางเข้า-ออก 4 แห่ง ได้แก่ ด่านบางบัวทอง ด่านลาดหลุมแก้ว ด่านสามโคก และด่านบางไทร ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นแบบอัตโนมัติไม่มีไม้กั้น (M-Flow) การก่อสร้างจะดำเนินการภายในเขตทางเดิมทั้งหมด จึงไม่มีการเวนคืนที่ดิน การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ช่วงบางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 13.775 กิโลเมตร และส่วนที่ 2 ช่วงลาดหลุมแก้ว – บางปะอิน ระยะทาง 22.800 กิโลเมตร โดยทั้งสองส่วนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 นี้ การปิดเบี่ยงจราจรที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นี้ จะส่งผลกระทบต่อการจราจรบนทางหลักบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 50+800 (ช่วงก่อนถึงดูโฮม สาขาบางบัวทอง) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 64+575 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ กรมทางหลวงได้เตรียมการรองรับโดยจะเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ทางคู่ขนาน (Frontage Road) ซึ่งได้มีการขยายช่องทางรองรับเป็นทิศทางละ 3 ช่องจราจร เพื่อลดผลกระทบและการสะสมของปริมาณรถ โครงการจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่เดินทางจากอำเภอบางบัวทองมุ่งหน้าไปยังอำเภอบางปะอิน กรมทางหลวงได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยสามารถแยกไปใช้ทางหลวงหมายเลข 345 มุ่งหน้าไปทางจังหวัดปทุมธานี จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) เพื่อเดินทางไปยังถนนสายปทุมธานี–สามโคก–เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) บริเวณแยกสันติสุข แล้วขับมุ่งหน้าต่อไปยังอำเภอสามโคก เพื่อกลับเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก (M9) อีกครั้งที่ทางแยกต่างระดับสามโคกบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71+300 ก่อนเดินทางต่อไปยังบางปะอินตามปกติ กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง การก่อสร้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M9 นี้ จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายหลักอื่นๆ เช่น M81, M82, M6 และแผนพัฒนาในอนาคต เช่น M8, MR1 เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุ
กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์ M9 ถนนกาญจนาภิเษก ปิดจราจร ก่อสร้าง การเดินทาง ลาดหลุมแก้ว บางบัวทอง รถติด สภาพการจราจร
United States Latest News, United States Headlines
