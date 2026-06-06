กรมท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบาย Value over Volume ครบวงจร พร้อมยกระดับมาตรฐานและร่วมมือสาธารณสุขปั้นไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานท่องเที่ยวไทย 694 ราย พร้อมลงนาม MOU กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์กับการบริการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลก
กรม การท่องเที่ยว กระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ Value over Volume อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งปรับบทบาทและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการให้ความสำคัญกับปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่คุณภาพ มูลค่าสูง และ ความยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลก (Quality Destination) ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นผ่านเครื่องหมายมาตรฐาน การท่องเที่ยว ไทย และผสานความร่วมมือข้ามกระทรวงเพื่อปักหมุดสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปี พ.
ศ. 2569 พร้อมมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ช้างชูงวงเริงร่า แก่ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 694 ราย พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องและส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งประเภทที่พัก บริการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล โดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการนำ Soft Power มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปัจจุบัน มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมีทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน มีอายุการรับรอง 3 ปี ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของภาคการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ ชุมชน โฮมสเตย์ และมัคคุเทศก์ที่ได้รับมาตรฐานเพื่อความมั่นใจและคุ้มค่าในการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ tts.dot.go.th และเฟซบุ๊ก Thailand Tourism Standard ในวันเดียวกัน กรมการท่องเที่ยว (กทท.
) ได้สร้างความร่วมมือครั้งสำคัญโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.
) กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีนายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี การลงนามในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายแพทย์วุฒิเดช ศรีระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะเชื่อมโยงทรัพยากรและสมรรถนะหลักของทั้งสองหน่วยงานเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง การชูจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ผสานภูมิปัญญาและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์เข้ากับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว บุคลากร และเส้นทางท่องเที่ยวให้เป็นเนื้อเดียวกัน นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของการร่วมมือครั้งนี้คือ การร่วมมือกันพัฒนาและนำเอามาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ มาร้อยเรียงเข้ากับเสน่ห์แห่งการบริการและซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การขับเคลื่อนนโยบาย Value over Volume นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพสูง โดยเน้นการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่แค่จำนวนนักท่องเที่ยว การมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพบริการและสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงที่ต้องการประสบการณ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ การร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของไทยด้านการแพทย์แผนไทยและสปาให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก คาดว่าความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสุขภาพโลก ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอีกหลายรายการในปีนี้ อาทิ งานกอล์ฟ ดำน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพรีเมียมจากทั่วโลก คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้พัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่มีกำหนดเสนอต่อคณะรัฐมนตร
การท่องเที่ยวคุณภาพสูง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Soft Power ความยั่งยืน
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