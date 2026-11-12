กรมทรัพยากรน้ำเปิดศูนย์ปฏิบัติการ รับมือภัยพิบัติภาคใต้และแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน
นายธีระชุน บุญสิทธิ์ มอบหมายรองอธิบดีเปิดศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ปี 2570 ณ หาดใหญ่ สู่มาตรการป้องกันอุทกภัยภาคใต้และยกระดับแหล่งน้ำอุดรธานี
นายธีระชุน บุญสิทธิ์ อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ โดยได้มอบหมายให้นายพงศพัทธ์ เสมอคำ รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 อย่างเป็นทางการ
กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรภาพ พัฒนสิงห์เสนีย์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ พร้อมคณะทำงานร่วมพิธี และมีนายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความพร้อมด้านการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำAlso readเอลนีโญจ่อรุนแรงมาก ปล่อยผลกระทบภัยแล้งและไฟป่า
เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ด้วยระบบเฝ้าระวัง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังพล ในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในห้วงฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดศูนย์ฯ คณะทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามการพร่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งตรวจความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการระบายน้ำในเขตอำเภอเมืองสงขลา
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจำนวน 25 เครื่อง ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนก่อนและระหว่างเกิดเหตุอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ยกระดับแหล่งน้ำอุดรธานีแก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน
ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระชุน บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสามพาด บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 โดยมีนายโภคิน ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 (อุดรธานี) เป็นผู้รายงานข้อมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเสนองบประมาณจำนวน 1,575 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 5.2 หมื่นราย พร้อมเตรียมแจกเพิ่มครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง recovering
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
โครงการห้วยสามพาดมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรประมาณ 200 ไร่ ให้มีแหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคง ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคอีสาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ
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