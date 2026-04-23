กรมชลประทานเร่งติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช

กรมชลประทานติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังลดผลกระทบจากน้ำท่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้ (23 เมษายน 2569) ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดี กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายกานต์ แก้วของแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราว คลองระบายน้ำ สาย 3 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช การลงพื้นที่และติดตามความคืบหน้าของโครงการในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด นครศรีธรรมราช อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา อุทกภัย ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นวงกว้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมือง นครศรีธรรมราช มักประสบกับปัญหา น้ำท่วม ซ้ำซากในช่วงฤดูฝน ปัญหานี้มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำหลากจำนวนมากจากคลองต่างๆ ที่ไหลมารวมกัน เช่น คลองท่าดีและคลองสาขาต่างๆ ประกอบกับศักยภาพในการระบายน้ำเดิมที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน และเส้นทางคมนาคมต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กรมชลประทาน อีกด้วย การก่อสร้างที่ล่าช้าเนื่องจากปัญหา น้ำท่วม ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ กรมชลประทาน ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอย่างยั่งยืน โครงการบรรเทา อุทกภัย เมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการสำคัญที่ กรมชลประทาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก และตำบลท่าไร่ ในอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช รวมถึงตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย และตำบลนาพรุ ในอำเภอพระพรหม ลักษณะของโครงการเป็นการขุด คลองระบายน้ำ สายใหม่จำนวน 3 สาย ความยาวรวมกว่า 18 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงคลองวังวัว ความยาว 590 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และปรับปรุงคลองหัวตรุด ความยาว 11.90 เมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ รวมไปถึงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำอีก 7 แห่ง โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหา อุทกภัย ในเขตเมือง นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอนาคต ปัจจุบัน โครงการมีความคืบหน้าไปมาก โดยงานที่ กรมชลประทาน ดำเนินการเอง 6 งาน ได้แก่ งานเพิ่มประสิทธิภาพ คลองระบายน้ำ คลองท่าเรือ-หัวตรุด ช่วงกม.0+215 และ ช่วงกม.9+200 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนงาน คลองระบายน้ำ หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ (กม.0+000 ถึง 9+200 และ คลองลัด กม.0+000 ถึง 0+425 ม.
) รวมทั้งงานอาคารชลประทาน มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70 และงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 60 เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มีจำนวนถึง 32,253 ครัวเรือน และจะเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 17,400 ไร่ นอกจากนี้ โครงการยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้อีกกว่า 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ได้กำชับให้เร่งรัดงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเท่านั้น แต่ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านความปลอดภัย ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพในระยะยาวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้
