กรมชลฯ เสนอ 9 โครงการน้ำอีสานตอนบน ครม.สัญจรอุดรธานี
กรมชลประทานเสนอ 9 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใน 5 จังหวัดอีสานตอนบน ในการประชุม ครม.สัญจร อุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง รองรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
กรมชลประทาน นำโดยนายวิทยา แก้วมี อธิบดี กรมชลประทาน ได้เสนอแผนงานและ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 9 โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
การประชุม ครม.สัญจร ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจการตรวจราชการและติดตามการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน 2569 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการจากพื้นที่โดยตรงAlso readPegasus สปายแวร์ระดับโลก อาวุธไซเบอร์ไร้เงา สอดแนมไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองไทย
แผนพัฒนาแหล่งน้ำครอบคลุม 5 จังหวัดเป้าหมาย
การสำรวจและบูรณาการแนวทางการพัฒนาในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนของจังหวัดเลย นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ รวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำผาค้าเฮ้า โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการเดินหน้าโครงการ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรอบ
เกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมโครงการน้ำอย่างเข้มงวด
กรมชลประทาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักหลายด้าน ได้แก่ ศักยภาพของแหล่งน้ำ ความจำเป็นเร่งด่วน ระดับผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของลุ่มน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
การประเมินผลยังรวมถึงการพิจารณาความคุ้มค่าในระยะยาว (Cost-Benefit Analysis) เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณอย่างสูญเปล่า และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน กรมชลประทานระบุว่า โครงการที่เสนอเข้าที่ประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ สะท้อนถึงความต้องการพื้นฐานด้านโครงสร้างน้ำของทุกจังหวัดในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
แนวทางบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ได้ร่วมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องอาศัยความแม่นยำทางวิศวกรรมและความเข้าใจสภาพภูมิประเทศอย่างลึกซึ้ง เพื่อแก้ไขโจทย์น้ำท่วมในฤดูฝนและภัยแล้งในฤดูร้อนได้อย่างมีประสิทธิผล
ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติหรือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่อไป โดยกรมชลประทานจะยังคงติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้เป็นรูปธรรมและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy