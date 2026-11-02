กรมชลประทานเตรียมแผนรับแล้ง 2569/70 อ่างเก็บน้ำเต็ม 83% ระบายน้ำท่วม 11 จว.
กรมชลประทานเผยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ที่ 83% เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2569/70 พร้อมระดมช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 11 จังหวัดและเฝ้าระวังเอลนีโญ
กรมชลประทาน เปิดเผยสถานะ การบริหารจัดการน้ำ ในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2569/70 โดยมีปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำ ทั่วประเทศรวม 63,984 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯ ขณะที่ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำอยู่ที่ร้อยละ 76 เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองน้ำรองรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2570 นอกจากนี้ ยังเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือพื้นที่ 11 จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ ที่อาจส่งผลต่อปริมาณฝน
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ 83% พร้อมรับแล้ง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 นายสันติ เต็มเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประชุมดังกล่าวมีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึง 17 และสำนักเครื่องจักรกล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่Also readพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง พ.ย.69
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ระบุว่า ได้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน หลังจากสิ้นสุดการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2569 และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 63,984 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯ
สำหรับอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 18,936 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 กรมชลประทานจะจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ตามลำดับ
แผนสำรองน้ำรับฝนทิ้งช่วง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2570
กรมชลประทานวางแผนสำรองน้ำไว้รองรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2570 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันกรมชลประทานได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่อัตรา 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มลดลง กรมชลประทานจะพิจารณาทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน พร้อมรักษาสมดุลการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ไปพร้อมกับการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง
เร่งระบายน้ำช่วยเหลือ 11 จังหวัดประสบอุทกภัย
แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว แต่กรมชลประทานยังคงเดินหน้าเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 11 จังหวัดที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วม มีขั้นตอนการทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ท้ายเขื่อน ซึ่งช่วยชะลอความเร็วของการไหลและลดแรงกระแทกต่อคันกั้นน้ำและพื้นที่ชุมชน
สถานการณ์น้ำท่วมใน 11 จังหวัดยังคงเป็นวาระสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และวางแผนอพยพประชาชนหากจำเป็น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลทางการชลประทานเพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด โดยไม่ละเลยการเตรียมรับสถานการณ์เอลนีโญ
เฝ้าระวังผลกระทบเอลนีโญต่อปริมาณฝนและน้ำ
กรมชลประทานยังได้เฝ้าระวังความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลต่อปริมาณฝน และรูปแบบการกระจายของฝนในประเทศ หากปรากฏการณ์เอลนีโญมีความรุนแรง อาจส่งผลให้ปริมาณฝนรวมตลอดช่วงฤดูฝนปี 2569 ลดลง หรือมีการกระจายตัวของฝนที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝนปี 2570 ได้
ดังนั้น การสำรองน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ระดับร้อยละ 76 จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูแล้ง และสำรองไว้สำหรับช่วงที่อาจเกิดฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ประชาชนและภาคเกษตรกรรมมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ
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