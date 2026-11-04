กรมการขนส่งทางบกปรับกฎใหม่ ชาวต่างชาติสอบใบขับขี่ได้ที่สำนักงานเท่านั้น
กรมการขนส่งทางบกประกาศยกเลิกการอนุญาตให้สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถสำหรับชาวต่างชาติ เน้นสอบที่สำนักงานขนส่งโดยตรงเพื่อความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก ประกาศใช้ กฎระเบียบใหม่ ล่าสุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการขอรับและต่ออายุ ใบอนุญาตขับขี่ สำหรับผู้มีสัญชาติต่างประเทศ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากปัจจัยด้านความเข้าใจในกฎจราจรหรือสมรรถภาพในการขับขี่
ยกเลิกการใช้ใบอนุญาตท้องถิ่นต่างประเทศยกเว้นการทดสอบ
สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คือการยกเลิกการใช้อำนาจพิเศษที่เคยอนุญาตให้ใช้ "ใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่น (ต่างประเทศ)" หรือ "ใบอนุญาตขับขี่ตามความตกลงระหว่างประเทศ" เป็นหลักฐานในการยกเว้นการอบรมและทดสอบทุกกรณี ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ถือเอกสารดังกล่าวอาจไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนหรือสอบขับขี่เมื่อต้องการขอรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี) และใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล (5 ปี) ในประเทศไทยAlso readดวงชะตาคนเกิด 21-24 พ.ย. ศุกร์พฤหัสและดาวศุกร์ส่งผลต่อชีวิต
กำหนดเกณฑ์วีซ่าคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
กรมการขนส่งทางบกยังได้กำหนดเงื่อนไขด้านอายุของเอกสารการเดินทางอย่างเข้มงวด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องมีระยะเวลาการตรวจลงตรา (VISA) คงเหลือในหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในกรณีอื่น ๆ การกำหนดเกณฑ์นี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถระบุสถานะผู้ขอรับใบอนุญาตได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาของใบอนุญาตที่ออกให้ ซึ่งเป็นการป้องกันการขอรับเอกสารที่ไม่มีพื้นฐานการพำนักอาศัยที่ยาวนานเพียงพอ
โรงเรียนสอนขับรถรับอบรมได้ แต่ห้ามจัดสอบ
ประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงบทบาทของโรงเรียนสอนขับรถเอกชน โดยประกาศฉบับใหม่นี้กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถสามารถจัดการอบรมสำหรับชาวต่างชาติได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่สามารถดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติที่โรงเรียนสอนขับรถได้ โดยชาวต่างชาติต้องเดินทางไปสอบยังสำนักงานขนส่งเท่านั้น ซึ่งการแบ่งหน้าที่นี้旨在ลดความซับซ้อนในการควบคุมมาตรฐานการสอบ และให้สำนักงานขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบกระบวนการประเมินสมรรถภาพได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
วัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงมาตรการในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ความเป็นไปของการขอรับใบอนุญาตขับขี่ของคนต่างด้าวมีความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่กรมการขนส่งทางบกระบุไว้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในอนาคต โดยการบังคับให้ทุกกระบวนการตั้งแต่การอบรมจนถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการขับขี่ ต้องเกิดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานขนส่งโดยตรง จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและลดปัญหาที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่เข้าใจกฎจราจรไทยอย่างลึกซึ้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจขอรับใบอนุญาตขับขี่ในฐานะชาวต่างชาติ ขั้นตอนปัจจุบันต้องเริ่มจากการเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตก่อน เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้ขอรับบริการจะต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งทางบกในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ หากผ่านทุกขั้นตอนจึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวหรือส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยลดช่องว่างทางการปฏิบัติและสร้างความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่งทางบก
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