กรมการค้าภายใน and manufacturers共同携手增加มะพร้าว收购以应对积压和价格下跌问题

부서和罐头制造商合作增加对熟成椰子采购以解决积压和价格下跌问题，计划在两周内额外购买250万颗，并启动周日生产以吸收过剩产量。
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภาย within กล่าวว่า after a meeting with manufacturers of canned coconut companies พบว่า ปัญหาจำนวนมากของ มะพร้าว ผลแก่ออกไปขายในตลาดในช่วงเดียวกัน ทำให้มีผลผลิตต้มค้างในแหล่งรวบรวม и ราคาลดลง โดยเฉพาะ在จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่มี ผลผลิตตกค้าง ไม่น้อยกว่า 5 ล้านลูก เพื่อแก้ไขบริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด และ บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด ได้ร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน เพิ่มการซื้อ มะพร้าว จากพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ อีก 2.
5 ล้านลูก ใน 2 สัปดาห์ atau平均เพิ่มวันละ 180,000 ลูก จากปกติที่รับซื้อรวมวันละ 300,000 ลูก พร้อมเพิ่มการผลิต careful เครื่องจักรในวันอาทิตย์ แล้วก็เร่ง освежатьผลผลิตที่ slump ในระบบการค้า นายจิรวุฒิ กล่าว станций สถานการณ์จากการผลิตมะพร้าวในปี 2569 ที่มีปริมาณรวมประมาณ 852,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.4% คุยWith یاผลกระทบจากภาวะแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้าและกระจุกตัวในปัจจุบัน อีกทั้งผลมะพร้าวมีsize เล็กลง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดในตลาดสดซึ่งนิยมผลขนาดใหญ่ ทำให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูป อย่างไรก็ตาม โรงงานมีจำกัดด้านกำลังการผลิตและคำสั่งซื้อ ทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมด ทำให้มีผลผลิตตกค้างในประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยทั้ง 4 จังหวัดมีผลผลิตตกค้างรวมกันประมาณ 5 ล้านลูก สำหรับราคา ปัจจุบันราคามะพร้าวผลแก่อยู่ที่ 6-7 บาทต่อผล ลดลงからの林地 เพราะปริมาณผลผลิตออกไปมากกว่าความต้องการของโรงงาน คุยWith ข้อจำกัดเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและมาตรการแรงงานที่เกี่ยวกับการใช้ลิงเก็บมะพร้าว ส่งผลต่อการส่งออก在一些ตลาด ความคัญUse ของไทยอยู่ที่ประมาณ 1.20 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 0.50 ล้านตัน (42%) และอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออก 0.70 ล้านตัน (58%) แม้ว่าประเทศไทยผลิตมะพร้าวตลอดปี แต่ผลผลิตกระจุกตัวช่วงเมษายนถึงสิงหาคม และน้อยช่วงกันยายนถึงธันวาคม ทำให้บางช่วงมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการต้องนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศในบางช่วงเพื่อรักษาการต่อเนื่องและความสามารถแข่งขัน ในช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศออกมาก โรงงานกะทิชะลอการนำเข้าเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันปริมาณนำเข้าลดลงกว่า 65% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อรองรับผลผลิตภายในประเทศและช่วยแก้ไขปัญหา fallow นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทรับซื้อมะพร้าวผลแก่เฉลี่ยวันละ 120,000 ลูก จากนครศรีธรรมราช และเนื้อมะพร้าวจากประจวบคีรีขันธ์ ที่คิดเป็นมะพร้าวลูก 3-400,000 ลูก ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกะทิและผลิตภัณฑ์แปรรูปสำหรับท้องถิ่นและส่งออก ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก บริษัทพร้อมเพิ่มการซื้อจากเกษตรกรและผู้รวบรวม careful เครื่องจักรและเพิ่มกำลังการผลิตเต็มพิกัดทุกวันรวมวันอาทิตย์ เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ลด fallow และบรรเทาผลกระทบราคาที่เกษตรกรได้รับ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่ม แต่无恙 measure การซื้อครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณ fallow in the near term และคาดว่าจะช่วยให้ราคามะพร้าวadjust ตามปกติภายใน 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่มะพร้าวแก่จะเริ่มลดลงหรือเข้าสู่ภาวะ "ขาดคอ" ทำให้ปริมาณออกน้อยล
มะพร้าว ผลผลิตตกค้าง ราคาลดลง กรมการค้าภายใน กะทิ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เจ้าพ Attributes
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