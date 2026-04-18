กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มน้ำมัน ดีเซล/เบนซิน ถึง 24 เม.ย. 69

กรมการขนส่งทางบกขยายเวลาการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเป็นเชื้อเพลิง จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเป็นเชื้อเพลิง เป็นเวลาถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้มีสิทธิครอบคลุมและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ในสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อ ราคาน้ำมัน และ ค่าครองชีพ ทั่วประเทศ กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มนี้ และเปิดระบบลงทะเบียนผ่าน ' DLT พร้อมซัปพอร์ต ' ทั้งออนไลน์และแบบ walk-in ที่ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ แต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิบางส่วนที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงคมนาคมจึงตัดสินใจขยายระยะเวลาการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ผู้มีสิทธิทุกรายได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเต็มที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งและบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการขยายเวลาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินล้วน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากเปิดลงทะเบียนเพียง 2 วัน (16-17 เมษายน 2569) มีผู้ประกอบการที่มีสิทธิลงทะเบียนแล้วกว่า 26,000 ราย โดยมีจำนวนยานพาหนะที่ลงทะเบียนรวมกว่า 116,000 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2569) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ 'DLT พร้อมซัปพอร์ต' ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ หรือเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันแรกของการเปิดลงทะเบียน ระบบประสบปัญหาการเข้าใช้งานเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขยายระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีสิทธิทุกท่านได้รับโอกาสในการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึง มาตรการนี้มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินล้วนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตความผันผวนของราคาน้ำมัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
สำหรับการลงทะเบียน ผู้สมัครจะต้องแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือผูกด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (สำหรับนิติบุคคล) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารแสดงการรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (เอกสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทรถ) การอนุมัติสิทธิและการจ่ายเงินช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยจะพิจารณาตามสัดส่วนระยะเวลาการให้บริการขนส่งจริงหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการ 42 วัน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 256
