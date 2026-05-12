กรมการพัฒนาชุมชนยกระดับผ้าไทยสู่รันเวย์โลกด้วยแนวคิดแฟชั่นที่ยั่งยืน มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคง

พช. จัดเวิร์กชอป Sustainable Fashion ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการออกแบบร่วมสมัยและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าแฟชั่นระดับสากลตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก
กรมการพัฒนาชุมชน หรือ พช.
เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ล่าสุดได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาองค์ความรู้สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainable Fashion ณ โรงแรม ยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดจากการผลิตสินค้าแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการยกระดับภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผ้าไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสวมใส่ในงานพิธีการ แต่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและมีความหลากหลายในเชิงดีไซน์ ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินงาน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของโครงการนี้คือการได้สนองแนวพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต OTOP ให้มีทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในกระบวนการผลิต และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแฟชั่นที่ยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความสวยงามของลวดลาย แต่ต้องรวมถึงเรื่องราวหรือ Storytelling ที่สะท้อนถึงความใส่ใจในธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่างในตลาดโลก ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนกลับคืนสู่สมาชิกในชุมชนอย่างแท้จริง ความพิเศษของงานเวิร์กชอปครั้งนี้คือการระดมเหล่ากูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึก ทั้งนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติผู้มีชื่อเสียงด้านการออกแบบผ้าไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ จากแบรนด์ชื่อดังอย่าง THEATRE และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มาร่วมแบ่งปันเทคนิคการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้โทนสีให้สอดคล้องกับ Thai Textiles Trend Book เพื่อให้ผ้าไทยมีความเป็นสากลและตรงตามความต้องการของตลาดแฟชั่นยุคใหม่ นอกจากนี้ นางสาวริตยา รอดนิ่ม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์การนำงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ เช่น การเย็บ การปัก และการถักร้อย มาพัฒนาให้มีความร่วมสมัย โดยใช้แรงงานฝีมือที่ประณีตเป็นจุดขายควบคู่ไปกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่หรูหรา เพื่อลบภาพจำเดิมๆ ของผ้าไทยและสร้างการรับรู้ใหม่ว่าผ้าไทยคือสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่มีความทันสมัย สำหรับการอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 เมษายน 2569 ได้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้มข้นถึง 6 หลักสูตรหลัก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลาสติก การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เทคนิคการเป็นนักขายมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสู่แพลตฟอร์มระดับโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ OTOP จากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นเพียง ของฝาก จากท้องถิ่น ให้กลายเป็น Must-have Item หรือไอเทมที่ต้องมีบนรันเวย์แฟชั่นยั่งยืนระดับโลก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้าน Soft Power แต่ยังเป็นการสร้างอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดการย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่กลับสู่บ้านเกิดเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไ
แฟชั่นยั่งยืน ผ้าไทย OTOP กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานราก
