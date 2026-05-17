กรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางราง

📆5/17/2026 4:33 PM
📰Thairath_News
กรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% พร้อมออกคำสั่งพักงาน - สอบวินัยร้ายแรง พนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันที รวมทั้งสืบสวนเชิงลึก ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไร จากกรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถไฟชนรถเมล์ เหตุเกิดใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 8 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่า ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 3-30 (สาย206) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณ จุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและผู้บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

สธ.สั่ง รพ.รัฐ ใน กทม.เตรียมพร้อมเต็มกำลัง หลังอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ จนเกิดเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณมักกะสันสธ.สั่ง รพ.รัฐ ใน กทม.เตรียมพร้อมเต็มกำลัง หลังอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ จนเกิดเพลิงไหม้รุนแรงบริเวณมักกะสันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง สาย 206 จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงที่บริเวณรางรถไฟมักกะสัน
รถโดยสารขสมก.ชนกับรถไฟ พุ่งชน จอดคร่อม หรือแยกอโศก-เพชรบุรี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายรถโดยสารขสมก.ชนกับรถไฟ พุ่งชน จอดคร่อม หรือแยกอโศก-เพชรบุรี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายกรณีขบวนรถสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถประจำทาง สาย 206 ที่จอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศก-เพชรบุรี บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดง (ช่วงระหว่างสถานีคลองตัน - สถานีมักกะสัน) ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตรรุนแรงและมีเพลิงไหม้ลุกลามบริเวณจุดเกิดเหตุ
อุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถประจำทาง แยกอโศก-ดินแดง มีผู้เสียชีวิต 8 คนอุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถประจำทาง แยกอโศก-ดินแดง มีผู้เสียชีวิต 8 คนกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ) ชนกับรถประจำทางสาย 206 ระหว่างสถานีคลองตัน - มักกะสัน (บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก - ดินแดง) เมื่อเวลา 15.41 น. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้รถประจำทาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 คน ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
นายกฯ-ผบ.ตร. ลงพื้นที่สั่งสอบเหตุรถไฟชนรถเมล์ ย้ำเร่งเยียวยา-ช่วยคนเจ็บ-เคลียร์ผิวจราจรก่อนเที่ยงคืนนายกฯ-ผบ.ตร. ลงพื้นที่สั่งสอบเหตุรถไฟชนรถเมล์ ย้ำเร่งเยียวยา-ช่วยคนเจ็บ-เคลียร์ผิวจราจรก่อนเที่ยงคืนสรุปเหตุการณ์รถไฟขนส่งสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณอโศก-ดินแดง วันที่ 16 พ.ค. 2569 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 30 ราย พร้อมรายละเอียด
