กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเวทีสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเวทีเสวนาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาก้าวสู่การเป็น ‘ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย’ ซึ่งเป็นวิชาชีพสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.
) ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดเวทีเสวนาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาก้าวสู่การเป็น ‘ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย’ ซึ่งเป็นวิชาชีพสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศเปิดเผยว่า คพ.
ร่วมกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่บทบาทผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง พ. ศ. 2567’ โดยมีคณาจารย์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็
กรมควบคุมมลพิษ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวทีสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย วิชาชีพสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน กฎกระทรวง พ.ศ. 2567 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่บทบาทผู้ควบคุมระบ คณาจารย์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพัฒนากำลังคนในสาขานี้ สร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้แก่บัณฑิต สนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสี บทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ลดปัญหามลพิษทางน้ำอย่างยั่งยืน