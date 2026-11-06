กรมการค้าภายในแจ้งราคาสินค้าเกษตรสิงหาคม 2569 ขาวยังทรงตัว ผักอ่อนราคาแรง
กรมการค้าภายในประกาศทิศทางราคาสินค้าเกษตรและอาหารต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 พบราคาข้าวและยางพารายังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ผักใบอ่อนได้รับผลกระทบจากฝนตกทำให้ราคาปรับสูงขึ้น
กรมการค้าภายใน เปิดเผยสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอาหารในต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยชี้ให้เห็นว่าสินค้าหลายรายการยังคงมีเสถียรภาพอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าวและ ยางพารา ซึ่งราคายังคงอยู่เหนือระดับเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดมากขึ้นส่งผลให้ ราคาผัก หลายชนิดเริ่มปรับลดลง แต่ยังต้องจับตาดูกลุ่มผักใบอ่อนบางชนิดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศฝนตกชุก
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรหลักทรงตัว
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีความชื้นไม่เกิน 15% มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,350 บาทต่อตัน แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 17,800 บาทต่อตัน แต่ราคายังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ 14,700 บาทต่อตลาด ในขณะที่ข้าวหอมมะลิต่างพื้นที่มีราคาประมาณ 10,250 บาทต่อตัน ส่วนข้าวหอมปทุมธานีเฉลี่ยอยู่ที่ 12,650 บาทต่อตัน ข้าวเจ้าเฉลี่ยประมาณ 9,500 บาทต่อตัน และสูงที่สุดประมาณ 10,000 บาทต่อตัน สำหรับข้าวเหนียวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาทต่อตันAlso readกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้า Sandbox ข้าวและมันสำปะหลัง เชื่อม Big Data เกษตรแม่นยำ
ด้านมันสำปะหลังมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3.80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแต่ยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้า ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ในพื้นที่เพชรบูรณ์มีราคาประมาณ 11.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อในราคาประมาณ 11.65 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณ 9 บาทต่อกิโลกรัม
สำหรับยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ประมาณ 83.10 บาทต่อกิโลกรัม และน้ำยางสดประมาณ 83.15 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีราคาประมาณ 56 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยางก้อนถ้วย DRC 50% มีราคาประมาณ 37.65 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าเกษตรหลักยังคงมีพื้นฐานราคาที่ยั่งยืนและสามารถรองรับกำลังซื้อในท้องตลาดได้ดี
มาตรการชะลอการขายข้าวช่วยเหลือเกษตรกร
กรมการค้าภายในได้เน้นย้ำมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง โดยมีเป้าหมายในการชะลอการขายข้าวเปลือกจำนวน 3 ล้านตัน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเร่งขายผลผลิตพร้อมกันในฤดูกาลใหม่ ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าฝากเก็บจำนวน 1,500 บาท โดยวงเงินสินเชื่อจะอ้างอิงตามชนิดของข้าว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 13,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิต่างพื้นที่ 11,500 บาท ข้าวเจ้า 6,500 บาท ข้าวหอมปทุมธานี 8,500 บาท และข้าวเหนียว 9,500 บาทต่อตัน พร้อมกันนี้ยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสหกรณ์อีกประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ราคาเนื้อมะและสัตว์น้ำทรงตัว ผักอ่อนราคาสูง
สถานการณ์เนื้อสัตว์ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 69.90 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่หมูเนื้อแดงไม่แต่งเฉลี่ยอยู่ที่ 134.56 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเนื้อไก่ยังมีปริมาณเข้าสู่ตลาดเพียงพอ โดยน่อง-สะโพกเฉลี่ยอยู่ที่ 90.56 บาทต่อกิโลกรัม เนื้อน่อง 89.38 บาท และเนื้ออก 85.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 4 บาทต่อฟอง
กรมการค้าภายในประเมินว่า ไข่ไก่เบอร์ 3 ไม่มีสัญญาณปรับเพิ่มและมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ส่วนสัตว์น้ำ มีปลานิลอยู่ที่ 78.40 บาทต่อกิโลกรัม ปลาทับทิม 113 บาท ปลาดุกบิ๊กอุย 70.30 บาท และกุ้งขาวขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 194 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอุปทานสินค้าโปรตีนส่วนใหญ่ยังมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ผลกระทบจากฝนต่อราคาผักและมาตรการลำไย
ด้านราคาผักขายส่ง ณ ตลาดสี่มุมเมือง วันที่ 6 พฤศจิกายน พบว่าผักหลายชนิดเริ่มปรับลดลง แต่ผักใบอ่อนบางรายการยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตก ส่งผลให้ต้นหอมมีราคาอยู่ที่ 160 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้าที่เคยพุ่งสูงถึงประมาณ 180 บาท ส่วนโหระพาราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพรา 20 บาท และใบแมงลัก 20 บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีนอยู่ที่ 16 บาท ผักบุ้งไทย 14 บาท ผักกาดขาว 13 บาท กะหล่ำปลีเขียว 10 บาท พริกจินดาเขียว 34 บาท และพริกจินดาแดง 40 บาทต่อกิโลกรัม กรมการค้าภายในระบุว่าราคาผักส่วนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด แต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศ น้ำท่วม และปัญหาการขนส่งที่อาจทำให้ราคาผันผวนได้ นอกจากนี้ กรมยังตั้งเป้ากระจายผลผลิตลำไยนอกฤดูกาลภาคตะวันออกเกือบ 30,000 ตัน ผ่านจุดจำหน่ายและเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมประสานไปรษณีย์ไทยเตรียมกล่องบรรจุกว่า 65,000 กล่อง
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