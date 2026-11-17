กรมการปกครองยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้ 18-22 พ.ย.
กรมการปกครองสั่งจังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 18-22 พฤศจิกายน 2569 สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมกู้ภัยตลอด 24 ชม.
กรมการปกครอง ได้ประกาศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในภูมิภาค ภาคใต้ ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับผลกระทบจากพายุฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายวัน โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดี กรมการปกครอง เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบหลักในการบัญชาการสถานการณ์ครั้งนี้
กรมการปกครองสั่งพร้อมรับมือฝนตกหนัก
กรมการปกครองออกคำสั่งด่วนให้จังหวัดและอำเภอในพื้นที่ภาคใต้ทุกแห่งยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเต็มกำลัง โดยมีกำหนดเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่Also readสหรัฐฯ เตรียมจำกัดการเข้าถึงชิป AI ของจีน กระทบมาถึงไทย
มาตรการป้องกันน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม
การดำเนินการในครั้งนี้เน้นไปที่การเฝ้าระวังเชิงรุกและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมแม่น้ำ และพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ต้องมีการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ระบบแจ้งเตือนและเตรียมกำลังพลกู้ภัย
กรมการปกครองได้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ ทั้งหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน วิทยุชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่สุดในการป้องกันตัวเอง
ในส่วนของการปฏิบัติการ กรมการปกครองได้สั่งการให้เตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย
พร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย หากสถานการณ์เลวร้ายลงจนถึงขั้นต้องย้ายถิ่นฐานชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ประสบภัยทุกคน
ระดมเครือข่ายฝ่ายปกครองช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะระดมเครือข่ายฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม
นอกจากนี้ยังให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือน เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พื้นที่ว่างเปล่า
ติดตามสถานการณ์ผ่านกลุ่มไลน์สาธารณภัย
นอกจากมาตรการด้านหน้าแล้ว นายนฤชา ยังได้กำชับให้จังหวัดรายงานสถานการณ์สาธารณภัยและผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่มไลน์ "สาธารณภัยฝ่ายปกครอง" เพื่อให้กรมการปกครองสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ระบบการสื่อสารนี้ช่วยให้สามารถประสานการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
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