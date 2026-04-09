กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 ตั้งศูนย์ 1584 ชั่วคราวทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์ 1584 ชั่วคราวทั่วประเทศช่วงสงกรานต์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.
) เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยเปิดศูนย์ 1584 ชั่วคราวทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ วันนี้ (9 เมษายน 2569) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ซึ่งจะเปิดให้บริการตลอดช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 19 เมษายน 2569 ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย นายชีพ น้อมเศียร กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างมาก โดยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ชั่วคราว ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, เอกมัย, บรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 9 - 19 เมษายน 2569 ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น การไม่ได้รับความปลอดภัย การถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้โดยสาร นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้วางมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด ก่อนออกเดินทาง รถโดยสารทุกคันจะต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความพร้อมในการให้บริการ พักผ่อนเพียงพอ และไม่มีสารเสพติดในร่างกาย โดยมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ หากพบว่าพนักงานขับรถมีการใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที และรถโดยสารที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานจะถูกสั่งห้ามใช้และให้เปลี่ยนรถทันที\มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากพนักงานขับรถ สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลได้อย่างมีความสุขและปลอดภั
สงกรานต์ กรมการขนส่งทางบก รถโดยสารสาธารณะ ความปลอดภัย ศูนย์ 1584 อุบัติเหตุทางถนน
