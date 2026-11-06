กรมควบคุมการบินแจงเหตุผลเสียงเครื่องบินดังเหนือกทม. สอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัย
กรมควบคุมการบินระบุเสียงเครื่องบินดังเหนือ กทม. เป็นไปตามฤดูกาล ไม่ใช่อุบัติเหตุ ชี้ทิศทางลมเปลี่ยนต้องปรับเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเตรียมรับมือหนาวปลายปี
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสสิทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ประกาศยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศควบคู่ไปกับการดูแลผลกระทบต่อชุมชนเมืองรอบสนามบิน โดยมีคำสั่งให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ทิศทางลมเปลี่ยนส่งผลต่อเส้นทางบิน
การปรับทิศทางการบินนี้เกิดขึ้นตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่าฤดูหนาวปี 2569 จะเริ่มต้นช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่กำหนดลักษณะอากาศและอุณหภูมิAlso read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
ในช่วงฤดูหนาวกระแสลมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากทิศทางและความเร็วลมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการบินที่要求ให้อากาศยานต้องบินสวนทิศทางลมในการขึ้นและลงสู่สนามบิน บวท. จำเป็นต้องบริหารจัดการจราจรทางอากาศเพื่อปรับทิศทางวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน
การปรับทิศทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและความเร็วลมตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยครอบคลุมการปฏิบัติการที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง เพื่อให้กระบวนการขึ้น-ลงของเครื่องบินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด
ผลกระทบต่อชุมชนและมาตรการสื่อสาร
การปรับทิศทางในการขึ้นและลงของอากาศยานส่งผลให้แนวเส้นทางการบินบางส่วนต้องผ่านพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและชุมชนเมือง ตามแนวการขึ้นและลงของสนามบินจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือ ประชาชนจึงอาจสังเกตเห็นเครื่องบินบินผ่านหรือได้ยินเสียงเครื่องบินมากขึ้นในบางช่วงเวลา
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการบินในสภาพทิศทางลมตามฤดูกาล มิใช่เหตุการณ์ผิดปกติหรือความบกพร่องของระบบการบิน ซึ่ง บวท. ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ติดตามสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด
สร้างความเข้าใจและความปลอดภัยสูงสุด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำว่ามาตรการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ และมีความจำเป็นทางเทคนิคเนื่องจากเครื่องบินต้องบินสวนลมเพื่อประสิทธิภาพในการขึ้น-ลงที่มั่นคงที่สุด แม้จะมีผลกระทบต่อเสียงในพื้นที่เมืองแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามหลักฟิสิกส์การบิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก โดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากทางการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงได้อย่างเหมาะสม
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