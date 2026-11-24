กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบน้ำโขง พบสารพิษไหลจากลาว
กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสารไซยาไนด์และโลหะหนักในแม่น้ำโขงหลังพบปลาตายเป็นจำนวนมากใน สปป.ลาว เน้นจุดปากงึมถึงหนองคาย
กรมควบคุมมลพิษ โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน แม่น้ำโขง อย่างใกล้ชิด หลังจากรัฐบาลได้รับรายงานเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่เริ่มลุกลามเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานของไทย โดย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงความเร่งด่วนในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนริมฝั่ง แม่น้ำโขง ในบริเวณจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม
เหตุการณ์สารพิษรั่วไหลใน สปป.ลาว
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชาวบ้านบริเวณระหว่างบ้านยวน และบ้านโพนงามเหนือ เมืองแปก แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว รายงานพบปลาลอยตายเป็นจำนวนมากในห้วยหินลาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่เชื่อมต่อกับระบบแม่น้ำโขงAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำและดินจากกว่า 20 จุดในพื้นที่เกิดเหตุ พบว่า ระดับของสารไซยาไนด์สูงเกินค่ามาตรฐานหลายเท่าตัว พร้อมกับพบการปนเปื้อนของสารปรอทและตะกั่วในปริมาณที่เกินมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งต้นตอของห้วยหินลายมีแหล่งกำเนิดจากพื้นที่ภูเขาในเมืองแปก แขวงเชียงขวาง ก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำงึม เชื่อมต่อกับแม่น้ำงึม และสุดท้ายไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ตรงข้ามกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำในไทย
เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ได้สั่งการให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 9 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ทันที
โดยได้เริ่มเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 พฤศจิกายน 2569
และล่าสุด กองจัดการคุณภาพน้ำได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม โดยเน้นตรวจสอบบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำงึมกับแม่น้ำโขง รวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารไซยาไนด์และโลหะหนักชนิดต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด
มาตรการรับมือและปัจจัยความเสี่ยง
จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของกรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดกรอบการพิจารณาปัจจัยสำคัญ 4 ประการ เพื่อวางแนวทางการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่รอให้เกิดผลกระทบก่อนดำเนินการ
ประการแรก คือ ข้อมูลรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำในห้วยหินลาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หรือ 4 วันหลังเกิดเหตุ ซึ่งพบว่าการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ สปป.ลาว
ประการที่สองคือ เส้นทางการไหลของน้ำจากห้วยหินลายจะต้องผ่านอ่างเก็บน้ำงึม ก่อนจะเชื่อมต่อกับแม่น้ำงึม และไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความเข้มข้นของสารพิษได้ในระดับหนึ่ง
ประการที่สามและสี่ ยังคงต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการไหลและปริมาณสารพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขงของไทยอย่างละเอียดต่อไป โดยยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจ
มลพิษทางน้ำในแม่น้ำโขงมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งที่พึ่งพาแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและการประมง การพบปลาตายเป็นจำนวนมากเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
การตรวจพบสารพิษอย่างไซยาไนด์ ปรอท และตะกั่ว เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์หากสัมผัสหรือบริโภคต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคอีสาน
รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกันและการแก้ไขจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ควรนำน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ในการเกษตรหรือบริโภคหากยังไม่มีประกาศจากทางราชการและมีการยืนยันความปลอดภัยอย่างชัดเจน
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