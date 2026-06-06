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กรมการค้าภายใน ดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ข่าวการค้า News

กรมการค้าภายใน ดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรมการค้าภายในลานประมูลผลไม้มังคุด
📆6/6/2026 9:37 AM
📰Thansettakij
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กรมการค้าภายใน ดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดตั้ง "ลานประมูลผลไม้" ที่ จ.จันทบุรี โดยนำร่องด้วยมังคุด เพื่อเป็นตลาดกลางทางเลือกให้เกษตรกร

กรมการค้าภายใน ดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร และผู้ค้าผลไม้จังหวัดจันทบุรี เดินหน้าจัดตั้งลานประมูล มังคุด สร้างกลไกตลาดโปร่งใส เพิ่มการแข่งขันด้านราคา และเปิดโอกาสให้ เกษตรกร ขายผลผลิตได้ตามคุณภาพ กรมการค้าภายใน เปิด " ลานประมูลผลไม้ " ที่ จ.

จันทบุรี โดยนำร่องด้วยมังคุด เพื่อเป็นตลาดกลางทางเลือกให้เกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ ผ่านการแข่งขันเสนอราคาที่โปร่งใส นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการตลาดผลไม้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพของผลผลิตได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น กรมการค้าภายในจึงผลักดันการจัดตั้ง "ลานประมูลผลไม้" จังหวัดจันทบุรี โดยนำร่องด้วย "" เป็นผลไม้ชนิดแรก เพื่อสร้างกลไกตลาดทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้รับซื้อหลายรายเข้ามาแข่งขันเสนอราคาอย่างโปร่งใส ทำให้การซื้อขายอ้างอิงตามคุณภาพของผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผลผลิตคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรง นายจิรวุฒิ ยังกล่าวอีกว่า กรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จัดตั้ง "ลานประมูลผลไม้" เพื่อเป็นจุดกลางในการรวบรวม ซื้อขาย ชั่งน้ำหนัก และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างโปร่งใส โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกั

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กรมการค้าภายใน ลานประมูลผลไม้ มังคุด เกษตรกร ตลาดกลาง กระทรวงพาณิชย์

 

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