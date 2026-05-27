Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสีน้ำผิดปกติในคลองเกด จังหวัดสระบุรี

สิ่งแวดล้อม News

กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสีน้ำผิดปกติในคลองเกด จังหวัดสระบุรี
มลพิษทางน้ำคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษ
📆5/27/2026 7:22 AM
📰thaipost
78 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 51%

ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณคลองเกด จังหวัดสระบุรี หลังพบสีน้ำผิดปกติในช่วงที่มีฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม 13 จุด เพื่อหาสาเหตุและร่วมแก้ไขปัญหากับจังหวัดสระบุรี

ดร.

สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ว่า จากการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สคพ.7 สระบุรี) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 27 มิลลิเมตร พบว่าบริเวณคลองเกด ซึ่งไหลไปรวมกับน้ำจากหนองน้ำเขียวก่อนลงฝายลุงคำ มีสีน้ำผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำในจุดเฝ้าระวังจำนวน 5 จุด พร้อมเสนอให้คณะทำงานจังหวัดสระบุรีตรวจสอบเส้นทางลำน้ำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสีน้ำดังกล่าว ต่อมา ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีฝนสะสมประมาณ 30 มิลลิเมตร สคพ.7 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อีกครั้ง พบความผิดปกติของสีน้ำบริเวณคลองเกด คลองหนองน้ำเขียว และห้วยตะเข้ จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 8 จุด เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดสระบุรี การดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานตามหลัก 'ทส. 1 เดียว' เพื่อดูแลประชาชน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และปัญหามลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมควบคุมมลพิษจะรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำต่อสาธารณชนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในระยะยาว สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัย การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

มลพิษทางน้ำ คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสระบุรี การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ลือ Xiaomi กำลังทดสอบ MIUI 14 สำหรับไลน์อัป Xiaomi 13 ที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า #beartaiลือ Xiaomi กำลังทดสอบ MIUI 14 สำหรับไลน์อัป Xiaomi 13 ที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า #beartaiไลน์อัป Xiaomi 13 ซึ่งได้แก่ 13 และ 13 Pro นั้นคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน โดยล่าสุดมีข่าวลือว่าทั้ง 2 รุ่นกำลังได้รับการทดสอบ MIUI เวอร์ชันใหม่แบบลับ ๆ เฉพาะภายในบริษัทก่อนการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้
Read more »

พบ Xiaomi 13 และ 13 Pro ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.! ลุ้นวางขายในไทยเร็วๆ นี้! #beartaiพบ Xiaomi 13 และ 13 Pro ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.! ลุ้นวางขายในไทยเร็วๆ นี้! #beartaiเมื่อเดือนธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา Xiaomi เปิดตัวสมาร์ตโฟนไลน์อัปเรือธง Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro โดยเริ่มวางขายในประเทศจีนเป็นที่แรก อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่า Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro ได้รับการรับรองจากกสทช. ของไทย และหน่วยงาน BIS ของอินเดียแล้ว
Read more »

เปิดตัว Redmi Note 13, Note 13 Pro และ Note 13 Pro+ มือถือซีรีส์คุ้ม สเปคเทียบชั้นเรือธง เริ่มต้นราว 6,000 บาทเปิดตัว Redmi Note 13, Note 13 Pro และ Note 13 Pro+ มือถือซีรีส์คุ้ม สเปคเทียบชั้นเรือธง เริ่มต้นราว 6,000 บาทXiaomi ประเทศจีนจัดงานเปิดตัวมือถือซีรีส์ภาคต่อ Redmi Note 13 พร้อมกันถึง 3 รุ่นทั้ง Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro และ Note 13 Pro+ รุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมกับสเปคที่คุ้มจัดเต็มเหมือนเดิม พร้อมมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูคล้ายกับรุ่นพี่เรือธงอย่าง Xiaomi 13 Series มากขึ้น แถมยังมีการใช้จอแสดงผลโค้งเป็นครั้งแรกในซีรีส์นี้ด้วย
Read more »

ลือ Redmi Note 13 Pro จะเปิดตัวระดับสากลภายใต้แบรนด์ POCORedmi เพิ่งมีการเปิดตัว Note 13, Note 13 Pro และ Note 13 Pro Plus ที่ประเทศจีนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเช่นเดียวกันกับปีก่อน ๆ ที่มือถือรุ่นที่ว่าก็น่าจะได้วางจำหน่ายในระดับสากล
Read more »

ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับเลข 13 เลขแห่งความโชคร้ายตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับเลข 13 เลขแห่งความโชคร้ายเชื่อว่านักอ่านจำนวนไม่น้อย คงเคยได้ยิน ได้ฟัง เรื่องอาถรรพ์ของเลข 13 รวมทั้งเรื่องของความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ซึ่งคนไทยเราจะไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องของศุกร์ที่ 13 สักเท่าไหร่นัก
Read more »

บันเทิงเทศ : 13 คุณแม่บนเวที Miss Universe 2024 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสบันเทิงเทศ : 13 คุณแม่บนเวที Miss Universe 2024 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสชวนชม 13 คน 13 สตอรี่ จาก 13 'คุณแม่' บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าพื้นที่ของผู้หญิงเป็นได้มากก...
Read more »



Render Time: 2026-05-27 10:22:23