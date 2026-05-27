กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสีน้ำผิดปกติในคลองเกด จังหวัดสระบุรี

ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณคลองเกด จังหวัดสระบุรี หลังพบสีน้ำผิดปกติในช่วงที่มีฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม 13 จุด เพื่อหาสาเหตุและร่วมแก้ไขปัญหากับจังหวัดสระบุรี
สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ว่า จากการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สคพ.7 สระบุรี) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 27 มิลลิเมตร พบว่าบริเวณคลองเกด ซึ่งไหลไปรวมกับน้ำจากหนองน้ำเขียวก่อนลงฝายลุงคำ มีสีน้ำผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำในจุดเฝ้าระวังจำนวน 5 จุด พร้อมเสนอให้คณะทำงานจังหวัดสระบุรีตรวจสอบเส้นทางลำน้ำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสีน้ำดังกล่าว ต่อมา ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีฝนสะสมประมาณ 30 มิลลิเมตร สคพ.7 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อีกครั้ง พบความผิดปกติของสีน้ำบริเวณคลองเกด คลองหนองน้ำเขียว และห้วยตะเข้ จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 8 จุด เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดสระบุรี การดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานตามหลัก 'ทส. 1 เดียว' เพื่อดูแลประชาชน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และปัญหามลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมควบคุมมลพิษจะรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำต่อสาธารณชนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในระยะยาว สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัย การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา
มลพิษทางน้ำ คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสระบุรี การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
