Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

ข่าวการเมือง News

กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา
กรมการปกครองสอบปลัดอำเภอประจำปี 2569
📆6/10/2026 12:42 AM
📰Thansettakij
127 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 63%

กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

กรมการปกครอง เปิด สอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2569 ประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.

ศ.2569 ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.

ศ. 2569 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ (1) สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี แขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีปกและกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ ทั้งนี้ ยกเว้นสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาว และ/หรือ ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนสั้น (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือ เครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ 3.

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือแบบรับรองรายการบุคคล หรือแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท. ร. 14/1) หรือแบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (บ.

ป. 4) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายที่ชัดเจน และปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามรายชื่อผู้สมัครสอบมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบไปแล้ว ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล มาแสดงพร้อมหลักฐานที่ใช้แสดงตนด้วย 4.

สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือแบบรับรองรายการบุคคล หรือแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท. ร. 14/1) หรือแบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (บ.

ป. 4) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายที่ชัดเจน และปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามรายชื่อผู้สมัครสอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอ ยางลบ และปากกา กรมการปกครองได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกราย และห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เตรียมมาเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 5.

ห้ามผู้เข้าสอบนำสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 4 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น เอกสาร ตำรา หนังสือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เงินสด กระเป๋าสตางค์ กุญแจรถ เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิด เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหาย กรมการปกครองจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งอื่นเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

กรมการปกครอง สอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ธปท. ประกาศวันหยุดพิเศษдляสถาบันการเงิน และ Bangladesh-IMF Annual Meetings 2026ธปท. ประกาศวันหยุดพิเศษдляสถาบันการเงิน และ Bangladesh-IMF Annual Meetings 2026ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเขตกรุงเทพมหานครหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 16ตุลาคม 2569 พร้อมขอความร่วมมือให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 12, 14 และ 15ตุลาคม 2569 เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank-IMF) ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ได้รับการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 19พฤษภาคม 2569 นี้
Read more »

นักลงทุนต่างชาติมั่นใจในศักยภาพของไทย: TISA เตรียมเจรจากับคลัง 11 มิ.ย.และคาดตลาดหุ้นฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนักลงทุนต่างชาติมั่นใจในศักยภาพของไทย: TISA เตรียมเจรจากับคลัง 11 มิ.ย.และคาดตลาดหุ้นฟื้นตัวในครึ่งปีหลังตลาดหุ้นไทยแสดงความแข็งแกร่งด้วยการผันผวนน้อยกว่าภูมิภาค โครงสร้างอุตสาหกรรมที่กระจายและโครงการ TISA กำลังเป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่กำลังกลับมาซื้อหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 2569
Read more »

ทักษิณ ชินวัตรถอดกำไล EM หลังได้รับอภัยโทษ พร้อมเตรียมเดินทางสู่ดูไบทักษิณ ชินวัตรถอดกำไล EM หลังได้รับอภัยโทษ พร้อมเตรียมเดินทางสู่ดูไบนายทักษิณ ชินวัตรดำเนินการถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการหลังได้รับอภัยโทษจากศาลอาญาธนบุรีและกำหนดเดินทางออกนอกประเทศสู่ดูไบในวันที่ 12 มิถุนายน 2569
Read more »

บขส.เผยผลตอบรับดีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 8 วันแรกบขส.เผยผลตอบรับดีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 8 วันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของบขส.ได้รับผู้ใช้สิทธิ 1,913 คนในช่วงแรก 1‑8 มิถุนายน 2569 โดยสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 1.1 ล้านบาท รัฐสนับสนุนค่าโดยสาร 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน และประชาชนจ่ายส่วนที่เหลือ 40% สามารถใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังจนถึง 30 กันยายน 2569
Read more »

ยันอยู่จนจบเกม! ทีมชาติไทย ตั้งรับแน่นบุกเจ๊า จีน 0-0 เกมอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์ยันอยู่จนจบเกม! ทีมชาติไทย ตั้งรับแน่นบุกเจ๊า จีน 0-0 เกมอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์ ระหว่าง ทีมชาติจีน พบกับ ทีมชาติไทย ที่สนามจินหัว สปอร์ต เซ็นเตอร์ สเตเดียม, ประเทศจีน เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569
Read more »

ทีมชาติไทยบุกเจ๊าจีน 0-0 ปิดฟีฟ่าเดย์มิถุนายน 2026 ด้วยผลเสมอทั้ง 2 นัดทีมชาติไทยบุกเจ๊าจีน 0-0 ปิดฟีฟ่าเดย์มิถุนายน 2026 ด้วยผลเสมอทั้ง 2 นัดทีมชาติไทย บุกเสมอ ทีมชาติจีน 0-0 ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์ นัดส่งท้ายเดือนมิถุนายน 2569 ส่งผลให้ทัพ ช้างศึก จบโปรแกรมฟีฟ่า เดย์ 2 นัดด้วยผลเสมอทั้งหมด
Read more »



Render Time: 2026-06-10 03:42:19