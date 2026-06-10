กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2569
กรมการปกครอง เปิด สอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2569 ประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.
ศ.2569 ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ (1) สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี แขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีปกและกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ ทั้งนี้ ยกเว้นสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาว และ/หรือ ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนสั้น (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือ เครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ 3.
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือแบบรับรองรายการบุคคล หรือแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท. ร. 14/1) หรือแบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (บ.
ป. 4) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายที่ชัดเจน และปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามรายชื่อผู้สมัครสอบมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบไปแล้ว ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล มาแสดงพร้อมหลักฐานที่ใช้แสดงตนด้วย 4.
สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือแบบรับรองรายการบุคคล หรือแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท. ร. 14/1) หรือแบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (บ.
ป. 4) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายที่ชัดเจน และปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามรายชื่อผู้สมัครสอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอ ยางลบ และปากกา กรมการปกครองได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกราย และห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เตรียมมาเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 5.
ห้ามผู้เข้าสอบนำสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 4 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น เอกสาร ตำรา หนังสือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เงินสด กระเป๋าสตางค์ กุญแจรถ เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิด เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหาย กรมการปกครองจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งอื่นเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้
กรมการปกครอง สอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 จำนวน 70 อัตรา
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