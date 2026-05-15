กรมควบคุมมลพิษโต้เดือดผลสำรวจคอร์รัปชัน ท้า กกร. กางหลักฐานสินบนแสนบาทที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงโต้ผลสำรวจ กกร. ที่ระบุว่าหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนสูงเป็นอันดับ 1 ชี้เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมูลค่าสินบนที่อ้างสูงกว่าค่าปรับตามกฎหมาย พร้อมจี้ขอข้อมูลรายละเอียดภายใน 7 วัน
กรณีความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อนายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายธนัญชัย วรรณสุข และนายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวครั้งสำคัญเพื่อตอบโต้ผลสำรวจที่ถูกเผยแพร่โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร .
ร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเพื่อนไม่ทน ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการสำรวจดังกล่าวได้สร้างความตกตะลึงด้วยการระบุว่า กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าการเรียกรับสินบนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีการอ้างว่ามีการเสนอสินบนต่อครั้งสูงถึงกว่าหนึ่งแสนบาท เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงบั่นทอนขวัญและกำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั่วประเทศ ในการชี้แจงครั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เน้นย้ำถึงบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยอธิบายว่ากรมควบคุมมลพิษนั้นมีสถานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่มีหน้าที่หลักในการควบคุม กำกับ ดูแล และประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยลักษณะงานแล้ว กรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือการดำเนินงานใดๆ ของภาคเอกชนที่นำไปสู่การเอื้อประโยชน์หรือการเรียกรับผลประโยชน์โดยตรงเหมือนกับหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาต พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอภาพการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเคียงข้างประชาชนอย่างใกล้ชิดที่สุดหน่วยงานหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย หรือการเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์วิกฤต เช่น ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำสาละวิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานคือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม แม้ว่าการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอาจทำให้ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลบางกลุ่มที่เสียประโยชน์ก็ตาม นอกจากนี้ นายสุรินทร์ยังได้ใช้มุมมองในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งคำถามอย่างหนักถึงระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลของ กกร.
โดยระบุว่ามีความสงสัยในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างว่ามีการเลือกใช้วิธีการใดในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และมีเกณฑ์การตั้งคำถามอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบที่เที่ยงตรง สิ่งสำคัญคือผู้ที่ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการติดต่อประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงบุคคลที่สามที่รับข้อมูลต่อมา ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการระบุชื่อหน่วยงานที่คลาดเคลื่อน อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Cross-check) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัยที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและบุคคล โดยอธิบดีระบุว่าการจะนำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสียหายในวงกว้างเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลอย่างแท้จริง ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขค่าสินบนที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีค่าเฉลี่ยสูงถึง 102,160 บาท ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษชี้ให้เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ มีอัตราโทษปรับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทเท่านั้น จึงเกิดคำถามสำคัญว่าในทางตรรกะและความเป็นจริง จะมีผู้ประกอบการรายใดที่ยอมจ่ายเงินสินบนซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าค่าปรับตามกฎหมายเกือบสองเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติและไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงไม่ยอมรับผลสำรวจนี้และได้ดำเนินการส่งจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลดิบและที่มาของผลสำรวจทั้งหมดจาก กกร.
โดยกำหนดระยะเวลาให้ชี้แจงภายใน 7 วัน พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและกอบกู้เกียรติยศของหน่วยงานกลับคืนม
