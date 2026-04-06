กรมการค้าภายในเน้นย้ำมาตรการดูแลปาล์มน้ำมัน: รักษาสมดุลราคา-ปกป้องเกษตรกร

กรมการค้าภายในออกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรักษาสมดุลราคาและดูแลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน พร้อมยืนยันปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศเพียงพอ
นายวิทยากร ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการ ปาล์มน้ำมัน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาผลประโยชน์ของ เกษตรกร ผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน เป็นสำคัญ กรมฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาระดับราคาผลปาล์มให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันสถานการณ์อุปทานล้นตลาดหรือความผันผวนของราคา ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ เกษตรกร โดยมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ เกษตรกร ยังคงได้รับรายได้จากการขายผลปาล์มในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยลดความกังวลว่ามาตรการที่ออกมาจะส่งผลให้ราคา ปาล์มน้ำมัน ลดลง
ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมฯ ให้ความสำคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน\คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2569 เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปนอกราชอาณาจักร โดยนิยามคำว่า “น้ำมันปาล์มดิบ” ให้หมายถึง น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ตามพิกัดศุลกากรประเภทย่อย 1511.10.00 และได้มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการส่งออกทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตนี้จะใช้ได้เฉพาะการส่งออกครั้งเดียวเท่านั้น มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าดังกล่าว\ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2569 จะมีปริมาณ 21.87 ล้านตัน ซึ่งสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 3.94 ล้านตัน ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่ามีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือประมาณ 0.371 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และน้ำมันปาล์มบรรจุขวดมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ นายวิทยากรได้เน้นย้ำว่า เป้าหมายสูงสุดคือการดูแลค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และการดูแลรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีความสมดุล กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรม และป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาช
