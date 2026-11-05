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กรมการปกครองตรวจพบมูลนิธิไม่ขออนุญาตเรี่ยไร ช่วยน้ำท่วมผิดกฎหมาย

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย
กรมการปกครองตรวจพบมูลนิธิไม่ขออนุญาตเรี่ยไร ช่วยน้ำท่วมผิดกฎหมาย
กรมการปกครอง · มูลนิธิองค์กรทำดี · ตำรวจนครบาล
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กรมการปกครองชี้ มูลนิธิองค์กรทำดี เรี่ยไรช่วยเหลือภัยน้ำท่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ส่งเรื่องให้สน.นางเลิ้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรมการปกครอง ยืนยันกรณีการแพร่กระจายข้อความและภาพถ่ายที่เชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยในชื่อบริษัท มูลนิธิองค์กรทำดี นั้นเป็นการกระทำที่ขาดใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชนอย่างเคร่งครัด

ผลการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร

สำนักสอบสวนและนิติการ ส่วนทะเบียนมูลนิธิและสมาคม กรมการปกครอง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน (งานเรียไร) ปรากฏว่าไม่พบรายการคำขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตจัดให้มีการเรียไรของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิฯ แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่ามูลนิธิดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

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การตรวจสอบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มูลนิธิองค์กรทำดี ไม่มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมเรียไรแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็ตาม ซึ่งการขาดใบอนุญาตนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองยืนยันได้จากระบบข้อมูลทางการที่ตรวจสอบแล้ว

ความผิดตามมาตรา 6 วรรคแรก พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2487

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แต่การจัดให้มีการเรียไรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไรก่อนดำเนินการ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 6 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช 2487

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พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พ.ศ. 2487 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ดำเนินการเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดทางอาญาและอาจถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือการ擾亂ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งผู้กระทำได้แก่ มูลนิธิองค์กรทำดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน

สั่งดำเนินคดี สน.นางเลิ้ง สืบสวนขยายผลต่อเนื่อง

จึงมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบการกระทำอันเข้าข่ายความผิด เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับมูลนิธิองค์กรทำดีและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยเน้นย้ำว่าต้องดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายอย่างรัดกุมและโปร่งใส

พร้อมทั้งขอให้สืบสวนสอบสวนขยายผล หากพบพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่น ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมการปกครอง มูลนิธิองค์กรทำดี ตำรวจนครบาล พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร การระดมทุน

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