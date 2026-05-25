Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมทำหนังสือรอบใหม่ถึง กกร. เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

Environment News

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมทำหนังสือรอบใหม่ถึง กกร. เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม
กรมควบคุมมลพิษกกร.ผลสำรวจความโปร่งใส
📆5/25/2026 5:45 AM
📰Thansettakij
23 sec. here / 54 min. at publisher
📊News: 195% · Publisher: 63%

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมทำหนังสือรอบใหม่ถึง กกร. เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมภายใน 7 วัน กรณีผลสำรวจความโปร่งใสและงานวิจัยคอร์รัปชัน หลังเห็นว่าคำชี้แจงก่อนหน้ายังไม่ครบถ้วน

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมทำหนังสือรอบใหม่ถึง กกร. เพื่อขอ คำชี้แจง เพิ่มเติมภายใน 7 วัน กรณี ผลสำรวจความโปร่งใส และ งานวิจัยคอร์รัปชัน หลังเห็นว่า คำชี้แจง ก่อนหน้ายังไม่ครบถ้วน กรมควบคุมมลพิษ เตรียมส่งหนังสือถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ( กกร.

) อีกครั้ง เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเรื่องคอร์รัปชัน หลังคำตอบรอบก่อนยังไม่ครบถ้วน กรมฯ ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นต่องานวิจัยของ กกร. ทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัย ความน่าเชื่อถือของข้อมูลอ้างอิงที่เก่าเกินไป (พ.

ศ. 2542) และลักษณะของแบบสอบถามที่อาจเป็นคำถามชี้นำ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าไม่ได้ต้องการ "ฟ้องปิดปาก" แต่ต้องการความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

กรมควบคุมมลพิษ กกร. ผลสำรวจความโปร่งใส งานวิจัยคอร์รัปชัน คำชี้แจง การวิจัย แบบสอบถาม คำถามชี้นำ ความโปร่งใส ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลเก่า ระเบียบวิธีวิจัย ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลกระทบต่อขวัญและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ การตรวจสอบ การดำเนินการ การทำงาน การทุจริต การป้องกันการทุจริต การทำงานด้วยความโปร่งใส การตรวจสอบย้อนกลับ การจัดเก็บตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO ผลตรวจ การต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อม เกียรติบัตรผลการประเมิน ข้อสังเกตเชิงวิชาการ งานวิจัย แบบสอบถาม คำถามชี้นำ ข้อมูลเก่า ระเบียบวิธีวิจัย ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลกระทบต่อขวัญและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ การตรวจสอบ การดำเนินการ การทำงาน การทุจริต การป้องกันการทุจริต การทำงานด้วยความโปร่งใส การตรวจสอบย้อนกลับ การจัดเก็บตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO ผลตรวจ การต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อม เกียรติบัตรผลการประเมิน

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 08:45:47