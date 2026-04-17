กรมการค้าภายใน อนุมัติส่งออกน้ำมันปาล์ม 102,000 ตัน รับประกันปริมาณเพียงพอ ดูแลเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาด

กรมการค้าภายในประกาศอนุมัติการส่งออกน้ำมันปาล์มปริมาณ 102,000 ตันในเดือนเมษายน ภายหลังประเมินแล้วว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและภาคพลังงาน พร้อมยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรและรักษาสมดุลราคาในตลาด
กรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ น้ำมันปาล์ม ของประเทศไทย โดยล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีการอนุญาตให้มี การส่งออก น้ำมันปาล์ม ปริมาณถึง 102,000 ตัน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากการประเมินสถานการณ์ปริมาณ น้ำมันปาล์ม ในประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว พบว่ายังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมพลังงานต่างๆ
นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพและสมดุลของตลาดภายในประเทศไม่ให้เกิดความผันผวนด้านราคาจนส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป การควบคุมโรงงานสกัดและลานเทให้มีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันอย่างเป็นธรรมก็เป็นอีกมาตรการสำคัญที่กรมฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมดุลน้ำมันปาล์มในเดือนเมษายนนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับกรอบที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 200,000 ตัน โดยประมาณการการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 125,000 ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ในภาคพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมน้ำมันดีเซลบี 7 (B7) และบี 20 (B20) คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 120,000-140,000 ตัน ซึ่งปริมาณดังกล่าวสูงขึ้นจากปกติที่เคยอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตัน โดยการเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตในช่วงฤดูกาลของปาล์มน้ำมัน
กรมการค้าภายในได้ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มภายในประเทศ หรือส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระดับราคาที่ผู้บริโภคต้องแบกรับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการส่งออกยื่นขออนุญาตส่งออกน้ำมันปาล์มรวมเป็นปริมาณประมาณ 102,000 ตัน หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว กรมฯ ได้อนุมัติการส่งออกทั้งหมด เนื่องจากปริมาณดังกล่าวอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ และยังมีความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้ส่งออกเพิ่มเติมได้หากสถานการณ์เอื้ออำนวย โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงค้างในประเทศ และความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน
สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มในเดือนพฤษภาคม 2569 กรมการค้าภายในจะนำแผนการใช้พลังงานบี 7 และบี 20 ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงาน รวมถึงแผนการส่งออกที่จัดทำโดยผู้ประกอบการส่งออก เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารสมดุลน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีกำหนดการประชุมในวันที่ 21 เมษายนนี้ ในการนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการส่งออกในการจัดทำแผนการส่งออกล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการล่วงหน้าเช่นนี้จะช่วยให้สามารถวางแผนและควบคุมปริมาณการส่งออกได้อย่างเหมาะสมและสมดุลที่สุด ทำให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าน้ำมัน ไปจนถึงผู้บริโภคทั่วไป เพื่อให้เศรษฐกิจในภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
