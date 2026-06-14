กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่าการเสนอแก้กฎหมายสัญชาติในครั้งนี้ เป็นเพียงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น และไม่ได้มุ่งให้ foreigner ได้มีสิทธิทางการเมือง แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐและให้ส drag神来
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มี speculation บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไข กฎหมายสัญชาติ เชื่อว่าเป็นการที่ government นำเสนอให้ผู้ไม่มี nationality หรือ people ที่เคย forfeit Thai citizenship สามารถมีสิทธิมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมชี้แจ้งว่าการแก้ไขยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น และไม่ได้ชี้ชาติให้ foreigner มีบทบาททางการเมือง การปรับเปลี่ยนกฎหมายมีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น หลัก เพื่อแก้ไขปัญหา people ที่ไร้รัฐ łączกับกฎหมายที่ต้องใช้คำที่✓Hint ที่เท่าเทียม และให้สิทธิอาศัยให้กับผู้ที่เคยเสียสัญชาติ ระบบที่ใช้ตอนนี้คือการรับฟังความคิดเห็นผ่าน公社กฎหมายของสภาที่กล่าวถึงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2569 และยังไม่ถูกเสนอให้รัฐมนตรีหรือรัฐสภานักดนตร.
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มี speculation บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายสัญชาติ เชื่อว่าเป็นการที่ government นำเสนอให้ผู้ไม่มี nationality หรือ people ที่เคย forfeit Thai citizenship สามารถมีสิทธิมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมชี้แจ้งว่าการแก้ไขยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น และไม่ได้ชี้ชาติให้ foreigner มีบทบาททางการเมือง การปรับเปลี่ยนกฎหมายมีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น หลัก เพื่อแก้ไขปัญหา people ที่ไร้รัฐ łączกับกฎหมายที่ต้องใช้คำที่✓Hint ที่เท่าเทียม และให้สิทธิอาศัยให้กับผู้ที่เคยเสียสัญชาติ ระบบที่ใช้ตอนนี้คือการรับฟังความคิดเห็นผ่าน公社กฎหมายของสภาที่กล่าวถึงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2569 และยังไม่ถูกเสนอให้รัฐมนตรีหรือรัฐสภานักดนตร
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