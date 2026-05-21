กรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ปิดเกมปากน้ำ" จับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนกว่า 43 ล้านบาท

ด่วน !!! นายกฯอนุทิน สั่งการ กรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ปิดเกมปากน้ำ" บุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า 43 ล้านบาทพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า 7 ล้านบาท ใจกลาง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21 พ.
ค. 2569 เวลา19.20 - 20.00 น.
ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การอำนวยการของนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักกองอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายปองพล อุทัยวัฒนเดช ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา นายศักดิ์ชัย โรจนรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง นายอุดมชัย นุชทัต ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการพนัน พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวนกว่า 70 นาย เปิดปฏิบัติการ"ปิดเกมส์ปากน้ำ" ทลายบ่อนลอยฟ้า ณ ชั้น 4 โรงแรมเฉลิมวงศ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 80 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสบ่อนการพนันมายังกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองเข้าทำการสืบสวน และได้รายงานให้นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าวางแผนทำการจับกุม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเป็นนักเล่นพนัน ทันทีที่สายลับได้ส่งสัญญาณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงบุกจู่โจมเข้าทำการจับกุม ขณะเข้าทำการจับกุมนักพนันต่างแตกตื่นวิ่งหนี นักพนันบางคนได้ปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบยังห้องอื่น แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ติดตามจับกุมตัวมาได้ทั้งหมด โดยพบภายในบ่อนได้จัดมีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโต๊ะขนาดใหญ่จำนวน 1 โต๊ะ แยกเป็นวงถั่ว จำนวน 1 วง วงไฮโลว์ จำนวน 1 วง ใช้โต๊ะร่วมกัน โดยมีเงินหมุนเวียนแต่ละโต๊ะร่วม 7 แสน - 1 ล้านบาท สามารถจับนักพนันได้จำนวน 63 ราย แยกเป็น เจ้ามือ จำนวน 13 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย หญิง 4 ราย นักพนัน จำนวน 50 ราย โดยแบ่งเป็นชาย 31 ราย หญิง 19 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย 16 ราย ต่างด้าว 3 ราย ยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลว์และถั่ว จำนวน 1 ชุดใหญ่ แบ่งการเล่นออกเป็น 3 โต๊ะ พบเงินของกลางเงินสดบนโต๊ะเจ้ามือ 526,800 บาท เงินสดในกระเป๋าผู้เล่น 400,000 บาท รวม 926,80 บาท มูลค่าชิปแทนเงินสด ห้อง 1 จำนวน 4,808,000 บาท และห้องที่ 2 ชิปจำนวน กว่า 1,200,000 บาท รวมเป็นจำนวนกว่า 6,934,800 บาท และยังตรวจพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนกว่า 43 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งขณะจับกุมพบว่ามีนักพนันมาใช้บริการโรงแรมเพื่อเล่นการพนัน ตรวจสอบพบเป็นอาคารโรงแรมเก่าที่ไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตขาดอายุมาเป็นเวลาหลาย 10 ปีแล้ว สืบทราบว่าเจ้าของสถานที่เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองพบว่าในบางวันจะมีนักเล่นที่เป็นชาวต่างชาติคาดว่าเป็นชาวจีนมาเล่นพนันด้วย นอกจากนี้ยังได้พบอาวุธปืนขนาด 9 มม.
บรรจุกระสุนพร้อมใช้ 14 นัด และยังพบกระสุนขนาด.38 ขนาด 9 มม.
และกระสุนปืนลูกซองอยู่ในกล่องอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่บนโต๊ะทำงานภายในสำนักงานของโรงแรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้ยึดมาเพื่อทำการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้นำผู้ถูกจับกุม พร้อมทั้งยึดของกลางทั้งหมด มาทำบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ข้อหาลักลอบให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย และนำตัว ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.
พระสมุทรเจดีย์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไ
