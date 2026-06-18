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กรมการแพทย์แผนไทย ร่วม爪子 GWS 2026 ฒ Fiji THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS

สุขภาพ News

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วม爪子 GWS 2026 ฒ Fiji THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS
กรมการแพทย์แผนไทยGlobal Wellness Summit 2026Wellness
📆6/18/2026 8:18 AM
📰PostToday
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📊News: 45% · Publisher: 51%

กรมการแพทย์แผนไทย ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลักขับเคลื่อนงาน Global Wellness Summit 2026 ภายใต้รูปแบบ Collaborative Governance กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ mediante การจัดงานระหว่าง 10-13 พฤศจิกายน 2569 ณ ภูเก็ต ภายใต้ธีม THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS

ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลัก กรมการแพทย์แผนไทย ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้รูปแบบการบริหารงานร่วมกัน (Collaborative Governance) ล่าสุดกำหนดธีมหลักของการจัดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันแล้วคือ THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรม Angsana Laguna Phuket จังหวัด ภูเก็ต กรมยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น TCEB การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัด ภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ oraz พัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจากทั่ว全球 ให้การจัดงาน GWS 2026 เป็นมากกว่าว caters ที่ convened ผู้นำธุรกิจนักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายด้าน wellness จากทั่วโลก เป็นเวทีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ GWS 2026 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจากจุดหมายปลายทางด้าน wellness ไปสู่การเป็น Global High-Value Wellness Hub ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูง และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม Medical Wellness Wellness Hospitality Longevity สมุนไพรไทย และบริการ สุขภาพ มูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา.

ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลัก กรมการแพทย์แผนไทย ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้รูปแบบการบริหารงานร่วมกัน (Collaborative Governance) ล่าสุดกำหนดธีมหลักของการจัดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันแล้วคือ THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรม Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กรมยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น TCEB การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ตในการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ oraz พัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจากทั่ว全球 ให้การจัดงาน GWS 2026 เป็นมากกว่าว caters ที่ convened ผู้นำธุรกิจนักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายด้าน wellness จากทั่วโลก เป็นเวทีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ GWS 2026 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจากจุดหมายปลายทางด้าน wellness ไปสู่การเป็น Global High-Value Wellness Hub ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูง และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม Medical Wellness Wellness Hospitality Longevity สมุนไพรไทย และบริการสุขภาพมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา

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PostToday /  🏆 50. in TH

กรมการแพทย์แผนไทย Global Wellness Summit 2026 Wellness ภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

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