กรมการแพทย์แผนไทย ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลักขับเคลื่อนงาน Global Wellness Summit 2026 ภายใต้รูปแบบ Collaborative Governance กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ mediante การจัดงานระหว่าง 10-13 พฤศจิกายน 2569 ณ ภูเก็ต ภายใต้ธีม THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS
ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลัก กรมการแพทย์แผนไทย ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้รูปแบบการบริหารงานร่วมกัน (Collaborative Governance) ล่าสุดกำหนดธีมหลักของการจัดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันแล้วคือ THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรม Angsana Laguna Phuket จังหวัด ภูเก็ต กรมยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น TCEB การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัด ภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ oraz พัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจากทั่ว全球 ให้การจัดงาน GWS 2026 เป็นมากกว่าว caters ที่ convened ผู้นำธุรกิจนักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายด้าน wellness จากทั่วโลก เป็นเวทีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ GWS 2026 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจากจุดหมายปลายทางด้าน wellness ไปสู่การเป็น Global High-Value Wellness Hub ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูง และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม Medical Wellness Wellness Hospitality Longevity สมุนไพรไทย และบริการ สุขภาพ มูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา.
ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์หลัก กรมการแพทย์แผนไทย ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้รูปแบบการบริหารงานร่วมกัน (Collaborative Governance) ล่าสุดกำหนดธีมหลักของการจัดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันแล้วคือ THE SCIENCE, ART & SOUL OF WELLNESS โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรม Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กรมยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น TCEB การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ตในการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ oraz พัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจากทั่ว全球 ให้การจัดงาน GWS 2026 เป็นมากกว่าว caters ที่ convened ผู้นำธุรกิจนักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายด้าน wellness จากทั่วโลก เป็นเวทีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ GWS 2026 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจากจุดหมายปลายทางด้าน wellness ไปสู่การเป็น Global High-Value Wellness Hub ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูง และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม Medical Wellness Wellness Hospitality Longevity สมุนไพรไทย และบริการสุขภาพมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา
กรมการแพทย์แผนไทย Global Wellness Summit 2026 Wellness ภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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