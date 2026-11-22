กรมการปกครองออกกฎหมายห้ามปล่อยโคมลอย ผีดิบโทษสูงสุดประหารชีวิต
กรมการปกครองออกมาตรการเข้มงวดห้ามจุดพลุและปล่อยโคมลอยทั่วประเทศพร้อมโทษจำคุกและปรับ ส่วนกรุงเทพมหานครระบุโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหากทำอากาศยานเสียหาย
กรมการปกครอง ประกาศใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการประกอบพิธีปล่อยโคมลอยและจุดพลุอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อสาธารณชน
คำสั่งนี้บังคับใช้กับประชาชนทั่วประเทศที่วางแผนจัดงานประเพณีในช่วงเทศกาล โดยกำหนดให้ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยวัตถุขึ้นสู่ฟ้าต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ ก่อนดำเนินการAlso readSTORY : 'มะเร็งเปลี่ยนคุณไปตลอดกาล' เจ้าหญิงแคทเธอรีน เปิดใจหมดเปลือกผ่านสารคดี Heal
สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นโดยสั่งห้ามจุดและปล่อยวัตถุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับพลุและโคมลอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการเขตเท่านั้น
โทษทางกฎหมายสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง
ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งห้ามปล่อยโคมลอยหรือจุดพลุตามมาตรการของกรมการปกครอง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร การกระทำผิดกฎระเบียบในพื้นที่สาธารณะหรือเขตควบคุมจะนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมและนำไปสอบสวนเพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไป
มาตรการความปลอดภัยรอบท่าอากาศยาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย ขอความร่วมมือจากประชาชนงดปล่อยโคมลอยและจุดพลุในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน ในรัศมีรอบท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่
นอกจากการห้ามปล่อยโคมลอยแล้ว ยังมีการห้ามบินโดรนในรัศมี 9 กิโลเมตรจากบริเวณท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อการเดินอากาศและการปฏิบัติการของเครื่องบินพาณิชย์
บทลงโทษรุนแรงตาม พ.ร.บ.เดินอากาศ
หากการกระทำดังกล่าวทำให้อากาศยานเสียหายหรือเกิดอันตรายระหว่างการบิน ผู้กระทำผิดจะมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศสูงสุดถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 15 ถึง 20 ปี และปรับ 600,000 ถึง 800,000 บาท
บทลงโทษที่รุนแรงนี้สะท้อนถึงความสำคัญสูงสุดที่รัฐให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอากาศและชีวิตของผู้โดยสาร รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการที่ต้องป้องกันจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ข้อห้ามในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทง จะห้ามจุด ปล่อย และจำหน่ายโคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด และพลุในทุกพื้นที่
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังงดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสวนอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุรุนแรงและอุบัติเหตุระหว่างการจัดงาน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระทงและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครยังขอความร่วมมือจากประชาชนงดใช้กระทงโฟม และงดลอยกระทงขนมปังหรืออาหารปลาในบ่อน้ำของสวนสาธารณะ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในบึง
การบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ร่วมกันระหว่างกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลประเพณีปีนี้
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