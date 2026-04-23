กรมการพัฒนาชุมชนจัดอบรม OTOP Premium สู่สากล ยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

กรมการพัฒนาชุมชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล ประจำปี 2569 เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ก้าวสู่ระดับพรีเมียม และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 209 กลุ่ม/ราย เข้าร่วมอบรม
กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ผลิต OTOP ทั่วประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล ประจำปี 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ก้าวสู่ระดับพรีเมียม และขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต OTOP อย่างยั่งยืน การอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 209 กลุ่ม/ราย ที่มีผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ถึง 5 ดาว ครอบคลุมประเภทสินค้าที่หลากหลาย ได้แก่ ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติการเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าพรีเมียมนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดย กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นให้กับสินค้า OTOP แต่ละแห่ง ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,200 กลุ่ม/ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การตลาด การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สินค้า OTOP เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ในต่างประเทศ การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2569 โดยคาดหวังว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนของตนเองได้ในที่สุด การยกระดับ OTOP สู่สากลนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไ.
