กรมควบคุมโรคเตือน ภาวะ Stroke ขณะขับรถ เสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง แนะวิธีสังเกตและรับมือ

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke) ที่อาจเกิดขึ้นขณะขับรถ ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ พร้อมแนะแนวทางในการสังเกตอาการเบื้องต้นตามหลัก B.E.F.A.S.T. และวิธีรับมือฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสีย
กรมควบคุมโรค ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของภาวะ หลอดเลือดสมอง เฉียบพลัน หรือ Stroke ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะ ขับรถ ซึ่งนำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุ ร้ายแรงถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ เนื่องจากหากเกิดอาการขณะ ขับรถ ผู้ขับขี่อาจสูญเสียการควบคุมรถ ทำให้เกิด อุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝันได้ กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีการสังเกตอาการของภาวะ Stroke ตามหลัก B.E.F.A.S.T.
เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที หลักการดังกล่าวประกอบด้วย B (Balance) การทรงตัวผิดปกติ เดินเซ ล้มง่าย หรือมีอาการเวียนศีรษะอย่างกะทันหัน E (Eyes) การมองเห็นผิดปกติ เช่น มองเห็นภาพซ้อน หรือมองเห็นไม่ชัดเจน F (Face) ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว น้ำลายไหล มุมปากตก หรือยิ้มไม่เท่ากัน A (Arms) แขนขาอ่อนแรง หรือไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ตามปกติ S (Speech) การพูดติดขัด พูดไม่ชัด หรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดได้ T (Time) หากพบอาการเหล่านี้ ให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด นอกจากนี้ หากผู้ขับขี่เริ่มมีอาการผิดปกติขณะขับรถ เช่น รถเริ่มส่าย ควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ หรือรถแฉลบออกนอกเลน ควรตั้งสติ ลดความเร็วของรถ และรีบนำรถเข้าจอดในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น ไหล่ทาง หรือจุดพักรถ พร้อมทั้งเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ร่วมใช้ถนนทราบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองและผู้อื่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ประสบภาวะ Stroke ขณะขับรถนั้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ควรตั้งสติ รักษาระยะห่างจากรถคันดังกล่าว ไม่ขับรถจี้ท้ายหรือปาดหน้าเพื่อหยุดรถ และเมื่อรถหยุดนิ่งแล้ว ให้เข้าช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง โดยอาจชวนบุคคลใกล้เคียงเข้าร่วมประเมินสถานการณ์เบื้องต้น โดยการพูดคุยกับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยยิ้ม หรือยกแขนทั้งสองข้างเพื่อสังเกตอาการผิดปกติของระบบประสาท พร้อมทั้งโทรแจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยระบุพิกัดและลักษณะอาการของผู้ป่วยอย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างรอความช่วยเหลือ ควรให้ผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัวเล็กน้อย และหลีกเลี่ยงการให้อาหารหรือน้ำ เพื่อป้องกันการสำลัก การป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการควบคุมโรคประจำตัวต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ก่อนขับรถทุกครั้ง ควรประเมินความพร้อมของร่างกาย หากมีอาการผิดปกติ เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ มึนงง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง หรือมีสัญญาณเตือนตามหลัก B.E.F.A.S.T. ไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาด เพราะความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กรมควบคุมโรคย้ำว่า “การรู้เร็ว หยุดรถเร็ว และเข้าถึงการรักษาเร็ว” จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิ
