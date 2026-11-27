กรม ทช. ประกาศเจตนารมณ์บูรณาการข้อมูลรับมือวิกฤตนิเวศทางทะเล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นำทีมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับเครือข่ายวิชาการและภาคีรัฐ เอกชน เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยคุณ เผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการอธิบดี ทช. เป็นประธานเปิดเวทีหารือระดับชาติเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการบูรณาการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้สำหรับการรับมือวิกฤตระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
การประกาศเจตนารมณ์นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ Marine Hub กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.คาซูโอะ นาดาโอกะ รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน และผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ เข้าร่วมแสดงจุดยืนสำคัญในการสร้างเครือข่ายข้อมูลระดับชาติAlso read“Bonnadol” ส่งเพลงเอาใจชาวกรุงเทพ Native ชวน “แฮนน่า 4EVE” ถ่ายทอดความสดใส
เป้าหมายบูรณาการเครือข่ายข้อมูล SES-Net-TH
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานเครือข่ายวิชาการ ได้นำเสนอภาพรวมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเมตาแห่งอนาคตโลก (Future Earth Meta-Network) เครือข่ายการติดตามระบบสังคมและนิเวศของประเทศไทย (SES-Net-TH) และโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้ระบบสังคม-นิเวศแห่งชาติ (National SES-KI) เพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ ข้อมูล นโยบาย และการปฏิบัติในพื้นที่เข้าด้วยกัน
เป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนดังกล่าวคือการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบสังคม-นิเวศและความยั่งยืนของประเทศไทย โดยมุ่งยกระดับจากการติดตามข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไปสู่การลงมือปฏิบัติที่ตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงผ่าน 6 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนา National SES-KI และการกำหนดกลไกแผนขับเคลื่อน
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศที่เชื่อมโยงภาครัฐ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึง AI และวิทยาการข้อมูล เพื่อจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โครงสร้างพื้นฐาน CNS และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ไทยมีระบบติดตามตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่บูรณาการทั้งการตรวจวัดภาคสนามและการสำรวจระยะไกล ภายใต้ระบบ Core-and-Network System (CNS) โดยมีรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ควบคู่ไปกับเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยหลัก เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานภาครัฐสำคัญ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ และ GISTDA รวมถึงศูนย์วิจัยชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 แห่งใน 23 จังหวัดชายฝั่ง องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และพันธมิตรระดับภูมิภาค
พัฒนาการของการทำงานร่วมกันตลอดปี 2569 เริ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือระดับชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และการหารือร่วมกับทีม FE Meta-Network Thailand และภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ต่อมาได้มีการจัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ที่ประชุมได้เห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตามแผนงานต่อไป
พื้นที่เรียนรู้เชิงลึกและกลไกปฏิบัติการ Mission Labs
การใช้รูปแบบ "การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน (Joint Expression of Intent)" บนพื้นฐานความสมัครใจ เสมอภาค เคารพภารกิจและสิทธิการกำกับดูแลข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายหรือการเงิน และไม่สร้างกลไกซ้ำซ้อนกับระบบเดิม เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนครั้งนี้
การกำหนดพื้นที่และประเด็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติผ่านกลไกห้องปฏิบัติการภารกิจ (Mission Labs) และโครงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ระดับพื้นที่ (Local SES-KIs) ครอบคลุมความเชื่อมโยงป่าชายเลน หญ้าทะเล แนวปะการัง และคาร์บอนสีน้ำเงินในชุมพรและตราด รวมถึงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในระนอง
นอกจากนี้ยังรวมถึงการฟื้นฟูหญ้าทะเลและการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างในอันดามันตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ตลอดจนการมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจหมุนเวียน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่เกาะ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ย้ำว่าการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการหารือและพัฒนาความร่วมมือในระยะต่อไป บนพื้นฐานของความสมัครใจ การเคารพบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและระบบข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
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