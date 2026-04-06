กรณ์ จาติกวณิช จี้รัฐบาลตรวจสอบค่าการกลั่นและภาษีน้ำมัน ชี้ราคาแพงเกินเหตุเทียบสถิติปี 2551

นายกรณ์ จาติกวณิช สส. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก จี้รัฐบาลตรวจสอบค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตในราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับปี 2551 พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อลดภาระประชาชน
นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในราคาน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับปี 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน นายกรณ์ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลราคาต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุว่าในปี 2551 ราคาน้ำมันดิบมีราคาสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 7% แต่ราคาหน้าโรงกลั่นกลับถูกกว่าปัจจุบันถึง 19 บาทต่อลิตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างราคาที่ไม่สมเหตุสมผลในปัจจุบัน นอกจากนี้ ค่าการกลั่นในปัจจุบันอยู่ที่ 15.99 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่าการกลั่นในปี 2551 ที่จัดเก็บเพียง 2.27 บาทต่อลิตรอย่างมาก นายกรณ์ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เร่งตรวจสอบค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตอย่างจริงจัง และขอให้รัฐบาลอย่าหวั่นเกรงต่อข้ออ้างเรื่องการปิดโรงกลั่นน้ำมันจากผู้ประกอบการ หากมีการเข้าไปควบคุมราคาอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม\จากการวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาหน้าโรงกลั่นเมื่อเทียบกับสถิติในปี 2551 พบข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานของสถาบันบริหารกองทุนน้ำมันในเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 137 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ราคาหน้าโรงกลั่นในปี 2551 กลับอยู่ที่ 36.65 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาปัจจุบันพุ่งสูงถึง 55.67 บาทต่อลิตร ซึ่งหมายความว่าราคาในปี 2551 ถูกกว่าราคาปัจจุบันถึง 19 บาทต่อลิตร หรือคิดเป็น 34% ทั้งๆ ที่ต้นทุนน้ำมันดิบในขณะนั้นสูงกว่าต้นทุนในปัจจุบันประมาณ 7% ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติของโครงสร้างราคาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2551\สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มในปัจจุบันสูงถึง 50.54 บาทต่อลิตร เมื่อเทียบกับราคาในปี 2551 ที่อยู่ที่ 42.24 บาทต่อนั้น นายกรณ์ได้ระบุถึงปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่ส่งผลกระทบต่อราคา ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก 2.40 บาท เป็น 6.92 บาทต่อลิตร และค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจาก 2.27 บาทต่อลิตรในปี 2551 มาอยู่ที่ 15.99 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอ้างถึงต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มค่าการกลั่นนั้นไม่สมเหตุสมผล นายกรณ์ได้ฝากข้อความถึง คตร. และรัฐบาล ให้เร่งนำข้อมูลเปรียบเทียบนี้ไปพิจารณาเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงาน โดยเชื่อว่าความกังวลของรัฐบาลที่กลัวผู้ประกอบการจะหยุดการกลั่นน้ำมันหากเข้าไปควบคุมราคานั้นเป็นความคิดที่เกินเลยไปมาก และย้ำว่าราคาพลังงานในปัจจุบันไม่ควรสูงถึงระดับนี้ หากมีการบริหารจัดการโครงสร้างภาษีและค่าการกลั่นอย่างเป็นธรรม จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยืนหยัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากกว่าที่จะยอมรับแรงกดดันจากกลุ่มทุ
