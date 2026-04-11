กรณ์ จาติกวณิช ตั้งข้อสังเกตถึงการชี้แจงของ ครม. ในประเด็นค่าการกลั่น เครื่องบิน และล้ง

นายกรณ์ จาติกวณิช สส. พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตถึงการชี้แจงของ ครม. ในประเด็นต่างๆ ทั้งค่าการกลั่นน้ำมัน การซื้อเครื่องบิน และการจัดการเรื่องล้ง โดยเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
11 เมษายน 2569 - นาย กรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์บนเฟซบุ๊กสรุปข้อสังเกตจากการชี้แจงของคณะรัฐมนตรี ( ครม.
) ในการอภิปรายนโยบายที่เพิ่งผ่านพ้นไป โดยเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นข้อกังวลและต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม เริ่มต้นจากประเด็นค่าการกลั่นน้ำมัน ซึ่งนายกรณ์ตั้งข้อสังเกตถึงคำกล่าวของคุณขิงที่ว่า “ไม่กลัว ไม่เกรงใจนายทุน” แต่ไม่ได้ขยายความถึงเหตุผลที่สามารถเจรจาต่อรองส่วนลดค่าการกลั่นได้เพียง 2 บาท ทั้งๆ ที่ค่าการกลั่นในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16 บาท ซึ่งสูงกว่าระดับปกติที่นายเอกนัฏกล่าวถึงถึง 14 บาท นายกรณ์ยังแสดงความประหลาดใจที่คุณเอกนัฏไม่ยอมชี้แจงถึงมาตรการในการแก้ไขโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของรัฐ เพื่อลดช่องโหว่ที่ทำให้เอกชนสามารถทำกำไรมหาศาลจากราคาก๊าซที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตอันใกล้\ต่อมา นายกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีการซื้อเครื่องบินจากนาย Ben Smith ที่คุณสุริยะได้ชี้แจง โดยระบุว่ามีการซื้อจริงและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อเข้าบัญชีธนาคาร BIC ในกัมพูชาของยิมเลียก ซึ่งเป็นมือขวาของนาย Ben Smith เมื่อจ่ายเงินไปแล้วไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร นายกรณ์ตั้งคำถามว่าท่านนายกฯ ได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการชำระค่าเครื่องบินคืออะไร และเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไรต่อไป เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าการซื้อเครื่องบินดังกล่าวอาจเป็นการช่วยเหลือนาย Ben Smith ในการฟอกเงิน นายกรณ์เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสืบสวนเจตนาว่ามีการช่วยเหลือหรือไม่ และวิธีการสืบสวนควรเป็นการติดตามเส้นทางการเงินอย่างละเอียด นอกจากนี้ นายกรณ์ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงของคุณประเสริฐ โดยระบุว่าคำชี้แจงในประเด็นการศึกษาทำได้ดี แต่คำตอบเกี่ยวกับบทบาทในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับนาย Ben Smith นั้นยังไม่ชัดเจนและไม่น่าเชื่อถือ นายกรณ์ชี้แจงว่าแม้คุณประเสริฐจะให้ข้อมูลว่าได้ให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะพยาน แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือ DSI ได้ตั้งข้อกล่าวหาและส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการสอบสวนบนพื้นฐานความผิดตามมาตรา 157 นอกจากนี้ นายกรณ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างว่ากรณีสแกนม่านตาเกิดขึ้นภายหลังการลงนาม MoU นั้นเป็นการหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริง เพราะข้อกล่าวหาหลักคือ MoU มีความหละหลวมในการเปิดพื้นที่ sandbox ที่ไม่มีการควบคุมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทำให้เกิดการสแกนม่านตาได้\สุดท้าย นายกรณ์กล่าวถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น กรณี “ล้งกลาง” ที่มีการเปลี่ยนแปลงคำพูดจากเดิมที่เคยกล่าวถึง “ล้งกลาง” มาเป็น “ล้งชุมชน” ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่ผู้สนับสนุน อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาของน้ำมะพร้าวที่ถูกอ้างว่าอยู่ที่ 7-10 บาท ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างราคาหน้าสวนและราคาหน้าโรงงาน นอกจากนี้ นายกรณ์ยังมีความเห็นที่แตกต่างกับนายเอกนิติในประเด็นการลดภาษีสรรพสามิต โดยนายกรณ์มองว่าควรแบ่งคืนเงินภาษีให้กับประชาชนมากกว่าที่จะเก็บไว้ในคลังของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรณ์ยังได้เสนอแนะให้มีการจัดสรรภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยตรงไปยังระบบการรักษาพยาบาล เหมือนกับการจัดสรรภาษีมรดกเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในอดี
