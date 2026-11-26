กรณ์จี้รัฐบาลหยุดยืมเงินไร้ประสิทธิภาพ โครงการโซลาร์รูฟท็อปลงทะเบียนเพียง 8 หมื่นหลัง
นายกรณ์ วิเคราะห์ยอดลงทะเบียนโซลาร์รูฟท็อปยังต่ำมาก พร้อมเตือนหากไม่บรรลุเป้าต้องยกเลิกการกู้เงิน ระบุกระแสหาเสียงลงทะเบียนอาจเป็นภาระหนักประชาชน
นาย กรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าโครงการ โซลาร์รูฟท็อป ของ รัฐบาล มีความคืบหน้าล่าช้ากว่ากำหนดอย่างมาก โดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพียงประมาณ 80,000 ครัวเรือน ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ รัฐบาล ตั้งไว้ที่ 1 ล้านครัวเรือน
ความจริงของยอดลงทะเบียนยังห่างไกลเป้า
นายกรณ์ ชี้แจงว่าแม้โครงการนี้จะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2570 และกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2570 ตามเงื่อนไขของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ถือว่าค่อนข้างจำกัดAlso readจับแล้ว! ตุ๊กตุ๊กแดงภูเก็ต หัวร้อนตบหน้า-ชูนิ้วกลางใส่นทท.ต่างชาติ หลังไม่พอใจถูกบีบแตรเตือน
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความกังวลว่า รัฐบาลมีความเป็นไปได้ยากที่จะสามารถดำเนินโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมได้ รัฐบาลอาจจำเป็นต้องมีการโยกงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง
นายกรณ์ ยืนยันว่าหากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินโครงการโซลาร์รูฟท็อปได้ตามที่ประกาศไว้จริง การงดกู้เงินในส่วนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าการนำเงินกู้ไปใช้จ่ายในโครงการอื่นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออก พ.ร.ก.กู้เงินตั้งแต่แรก
ข้อเท็จจริงเรื่องกระแสข่าวหาเสียงลงทะเบียน
นายกรณ์ระบุว่า มีกระแสข่าวว่าพรรคการเมืองบางพรรคมีแผนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรครณรงค์ให้ไปรวบรวมรายชื่อประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากยอดผู้ลงทะเบียนยังต่ำกว่าเป้าหมายมาก ซึ่งหากเรื่องนี้เป็นความจริง พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการเร่งผลักดันจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การเร่งทำยอดเพื่อให้เกิดตัวเลขตามเป้าหมาย อาจกลายเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนได้อย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาท แต่ประชาชนยังคงต้องออกเงินลงทุนเองอีก 90,000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูง
นายกรณ์มองว่าเรื่องนี้จะเป็นภาระระยะยาวต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นการที่รัฐจะเสนอโครงการนี้ให้กับประชาชน ควรจะต้องมีการอธิบายและชี้แจงให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยเฉพาะหากบิลค่าไฟรายเดือนต่ำกว่า 3,000 บาท โครงการนี้ก็ยากที่จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ผลกระทบและความคุ้มค่าทางการเงินประชาชน
นายกรณ์เตือนว่าการกดดันเพื่อให้ได้ตัวเลขตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่คำนึงถึงความพร้อมทางการเงินและความคุ้มค่าในการติดตั้งของครัวเรือนแต่ละราย ถือเป็นเรื่องที่อันตรายต่อความมั่นคงทางการเงินของประชาชน
หากกระแสข่าวดังกล่าวเป็นจริง นายกรณ์ขอให้พรรคการเมืองทบทวนแนวคิดนี้ทันที โดยสามารถพิจารณาได้จากการตรวจสอบว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดใดบ้าง ซึ่งสะท้อนถึงการรณรงค์ที่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการจริง
อย่างไรก็ตาม นายกรณ์ระบุว่าโครงการนี้ยังมีความคืบหน้าในทางที่ดีบางประการ คือการประกาศถอนตัวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บหัวคิวจากผู้ประกอบการเอกชน เนื่องจากการไฟฟ้าทั้งสองหน่วยงานไม่ได้มีศักยภาพในการติดตั้งด้วยตนเอง และมีหลักฐานเกี่ยวกับการเสนอหัวคิวรายละ 30,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง
นายกรณ์กล่าวว่า การที่หน่วยงานการไฟฟ้าทั้งสองแห่งทบทวนบทบาทของตนเองและกลับไปทำหน้าที่สาธารณะตามพันธกิจ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี และขอขอบคุณที่มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความโปร่งใสของโครงการในระยะยาว
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