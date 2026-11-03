กรณ์ชัยแจงบริจาค 1 ล้านช่วยบุ๋ม ปนัฏดา ยืนยันไม่เสียดายเงินแต่รอผลตรวจสอบ
กรณ์ชัย ชื่นรมณ์ ยืนยันบริจาคเงิน 1 ล้านให้บุ๋ม ปนัฏดา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและไม่ได้มีเจตนาลดหย่อนภาษี รอผลตรวจสอบชี้ชัดก่อนตัดสินใจว่าจะรู้สึกอย่างไรหากเงินถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
กรณ์ ชื่นรมณ์ เปิดใจกรณีเงินบริจาคที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัฏดา จำนวน 1 ล้านบาท โดยระบุว่าตนเองไม่เคยเสียดายเงินจำนวนดังกล่าว เพราะได้ตั้งใจมอบเพื่อทำบุญและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริง ๆ เท่านั้น พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีหรือใช้ประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อ บุ๋ม ปนัฏดา ดารานักแสดงชื่อดัง กรณ์ ชื่นรมณ์ กล่าวยอมรับว่าตนเองรู้จักและสนิทสนมกับบุ๋มมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเด็กและวัยรุ่น ทำให้เกิดความไว้วางใจที่จะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรทำดีของเธอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนไม่ได้บริจาคให้บุ๋มคนเดียว ยังได้สนับสนุนมูลนิธิอื่น ๆ ด้วยเช่นกันAlso readกู้ศรัทธาคืน Binance กางคลัง Proof of Reserves เร่งฟื้นระบบถอนเงิน
เหตุผลการเลือกบริจาคให้บุ๋ม ปนัฏดา
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ทำให้ดาราและคนมีชื่อเสียงตัดสินใจบริจาคให้กับ บุ๋ม ปนัฏดา กรณ์ ชื่นรมณ์ ชี้แจงว่าเกิดจากความไว้วางใจในความเป็นมนุษย์และความเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน เห็นพัฒนาการกันมาตั้งแต่เยาว์วัย จึงรู้สึกเห็นใจและต้องการส่งกำลังใจให้ในช่วงเวลาปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม กรณ์ ชื่นรมณ์ ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า อยากให้ทุกฝ่ายพูดจากันตามข้อเท็จจริง เพราะความจริงเป็นสิ่งที่จะปกป้องตัวเองได้ไม่ว่าจะทำผิดพลาดหรือไม่ก็ตาม หากพูดความจริงและไม่ได้กระทำผิดก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ แต่หากมีความผิดจริง การยอมรับความจริงอาจทำให้ความหนักกลายเป็นเบาได้
ความชัดเจนเรื่องการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์
สำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น สร้างคฤหาสน์หรือใช้ส่วนตัว กรณ์ ชื่นรมณ์ ระบุว่าขณะนี้อาจยังไม่รู้สึกแย่เพราะยังไม่มีคำวินิจฉัยชัดเจนว่าเงินที่ถูกบริจาคไปนั้นไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ "สมทบทุนฟื้นฟูน้ำท่วม" ตามที่ระบุในสลิป
หนุ่ม กรรชัย ระบุไว้ชัดเจนในบทสัมภาษณ์ว่า จริง ๆ แล้วไม่ได้ติดใจหรือเอาผิดกันเรื่องส่วนตัวในขั้นตอนนี้ แต่หากสุดท้ายผลการตรวจสอบออกมาว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง ๆ อย่างการสร้างบ้านหรือซื้อกระเป๋าส่วนตัว ก็คงจะรู้สึกผิดหวังและเสียความรู้สึกเพราะวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคชัดเจน
คำแนะนำเรื่องความโปร่งใสและข้อเท็จจริง
กรณ์ ชื่นรมณ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีของ โกต อธิป ด้วยว่า อยากให้พูดข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมา เพราะความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะปกป้องตัวบุคคลและครอบครัวได้ โดยเฉพาะในกรณีที่涉及到เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
หนุ่ม กรรชัย ฝากไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กลับไปคิดทบทวนว่า การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะเงินบริจาคมาจากประชาชนหลากหลายระดับรายได้ บางคนอาจมีรายได้เพียงวันละ 100 ถึง 200 บาท แต่ยังยอมสละเงิน 100 บาทจากเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริง ๆ
อนาคตและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ บุ๋ม ปนัฏดา
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ บุ๋ม ปนัฏดา จะสามารถกลับมาสนับสนุนหรือได้รับความมั่นใจจากประชาชนอีกครั้งนั้น กรณ์ ชื่นรมณ์ มองว่าเป็นเรื่องยากในระยะสั้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชนที่เคยมีอาจลดลงไปแล้ว แต่หากสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ อาจต้องใช้เวลาและการเผชิญหน้ากับคำครหาอีกสักระยะหนึ่ง
ทั้งนี้ กรณ์ ชื่นรมณ์ สรุปว่า หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ บุ๋ม ชี้แจงว่าถูกหลอกจริง ๆ ก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเอง แต่การจะกลับมาได้รับความนับถือและศรัทธาอีกครั้งคงไม่ใช่เรื่องง่าย และทุกคนควรรอให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนก่อนจึงจะตัดสินใด ๆ ได้
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