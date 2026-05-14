กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ได้แจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่า ก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173
14 พฤษถาคม 2569 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุม ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.
)มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด(พ. ร. ก. )ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.
ร. ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่า ก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.
เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส. เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพ. ร. ก.
ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ. ร. ก. ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 17
Politics Government Legislation Energy Changeover State Council Parliament President Senate Judiciary
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อภิสิทธิ์เตือน พ.ร.ก. กู้เงิน 4 สร้างความเสี่ยงวิกฤตฟองสบู่ ย้ำทางออกควรลดภาษีสรรพาสามิต-เก็บภาษีลาภลอยกลุ่มโรงกลั่นพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงจุดยืนคัดค้าน พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขวิกฤติด้านพลังงาน
Read more »
หมอวรงค์ จี้รัฐ แจงแผนใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน หวั่นอ้างพลังงานสะอาด เอื้อนายทุนนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เปิดเผยข้อคิดเห็นต่อกรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาท ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเงินกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามบัญชีแนบท้าย คือเงินก้อนแรกจำนวน 200,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งในส่วนนี้ตนยังไม่ติดใจแต่จะรอดูรายละเอียดความคุ้มค่าของโครงการต่อไป
Read more »
สภาฯ เบรกพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท หลังฝ่ายค้านนำรายชื่อ สส. จำนวน 135 คน ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย วันนี้ (14 พ.ค.2569) นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.
Read more »
สภา เบรกอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท รอมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จสภาผู้แทนราษฎร เบรกอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท รอมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จ ชี้รัฐบาลกำหนดใช้มติ 2 ใน 3 ตีตกนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173
Read more »
สภาฯเบรกพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท-รอมติศาล รธน.วินิจฉัยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท หลังฝ่ายค้านนำรายชื่อ สส. จำนวน 135 คน ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 60 วัน
Read more »