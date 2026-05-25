นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความพาดพิง สว. ชุดปัจจุบันว่าเป็น ‘สว.ภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน’ ซึ่งมีกลุ่ม สว. เรียกร้องให้ นายณัฐพงษ์ ยุติการ ‘ยุยง ปลุกปั่น และบ่อนทำลาย’ การทำหน้าที่ของวุฒิสภา รวมถึงให้ออกแถลงการณ์ขอโทษภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการ จะมีการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขีดเส้นตายให้ขอโทษภายใน 3 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาทสว.
ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรณีโพสต์ข้อความพาดพิง สว. ชุดปัจจุบันว่าเป็น ‘สว. ภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน’ พร้อมกันนี้ กลุ่ม สว.
เรียกร้องให้ นายณัฐพงษ์ ยุติการ ‘ยุยง ปลุกปั่น และบ่อนทำลาย’ การทำหน้าที่ของวุฒิสภา รวมถึงให้ออกแถลงการณ์ขอโทษภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการ จะมีการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงข้อหาหมิ่นประมาทอย่างไรก็ตาม นายพิสิษฐ์ ตั้งข้อสังเกตกลับไปยังพรรคประชาชนว่า หากต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จจริง เหตุใดจึงเลือกโจมตี สว.
อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดชัดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องได้รับเสียงเห็นชอบจาก สว. อย่างน้อย 1 ใน 3ส่วนกรณีที่ถูกถามว่าท่าทีของ นายณัฐพงษ์ จะมีผลต่อการร่วมมือของ สว. หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีคำว่า ‘ร่วมมือ’ เพราะ สว.
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกับ สส. ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่า เรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่เมื่อถามถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ ซึ่งมีเนื้อหาปรับลดจำนวนเสียง สว.
ที่ต้องเห็นชอบจาก 1 ใน 3 เหลือ 1 ใน 4 นายพิสิษฐ์ยืนยันว่า ส่วนตัวยังคงเห็นด้วยกับหลักการเดิม คือ ต้องใช้เสียง สว. 1 ใน 3 ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน พร้อมย้ำว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่แตะหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ ส่วนกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนที่เคยถูกตีตกไปก่อนหน้านี้ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า หากจะนำกลับมายื่นใหม่ ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมดในวาระแรก ไม่สามารถอ้างอิงผลการพิจารณาเดิมได้ เพราะร่างเดิมถือว่าสิ้นสุดไปแล้
