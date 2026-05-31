กรกฎ พิพัฒน์นัดดาเผยเป้าหมายทีมชาติไทยก่อนเจอกูเวตและจีน

ในงานสัมภาษณ์หลังวันฝึกซ้อมที่สอง กรกฎพิเพธนัดดาเน้นย้ำทัศนคติผู้ชนะและบทบาทของตองกวินทร์ พร้อมเปิดเผยกำหนดการอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีน
กรกฎ พิพัฒน์นัดดา ผู้รักษาประตู ทีมชาติไทย เปิดเผยมุมมองและเป้าหมายของทีมในช่วงเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน อุ่นเครื่อง ตามตารางของฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างชัดเจนว่าแรงผลักดันและทัศนคติของผู้ชนะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ ทีมชาติไทย ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง กรกฎกล่าวว่า การฝึกซ้อมในแต่ละวันต้องมีเป้าหมายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอล การจัดการเกมหรือการสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมทีม ทั้งนี้เขายังได้ยกย่องความแข็งแกร่งของคู่แข่งระดับโลกอย่างฮัดสันแดนนี่ที่เคยเผชิญหน้ากับ ทีมชาติไทย ในอดีต ทำให้ผู้เล่นต้องยกระดับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ในส่วนของบทบาทของตองกวินทร์ ผู้ฝึกสอนทีมช้างศึก กรกฎอธิบายว่า ตองกวินทร์มีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกที่เข้มข้นและมืออาชีพ เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและการทำงานร่วมกันของนักเตะทุกคน ทั้งในช่วงการฝึกซ้อมภายในค่ายและการวางแผนการเล่นในสนาม การกำหนดแผนการฝึกที่ครบถ้วนทำให้ทีมสามารถปรับตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญกับทีมระดับสูง เช่น คูเวต และ จีน สำหรับกำหนดการของเกม อุ่นเครื่อง ทีมชาติไทย จะเปิดบ้านรับทีม คูเวต ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 19.30 น.
ที่สนามปทุมธานี สเตเดียม หลังจากนั้นจะเดินทางไปเยือนสนามหวงหลง สปอร์ตส์ เซ็นเตอร์ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 18.35 น.
เพื่อพบบอลกับทีมชาติจีน ทั้งสองเกมจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และยังสามารถชมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของไทยรัฐทีวีได้ ผู้ชมได้รับเชิญให้มาร่วมให้กำลังใจและเชียร์ทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในทุกสนาม การสนับสนุนจากแฟนบอลถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ทีมมีกำลังใจและพร้อมสู้เพื่อเก็บชัยชนะทั้งสองนัดตามแผนของโค้
ฟุตบอล ทีมชาติไทย อุ่นเครื่อง คูเวต จีน