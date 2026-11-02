กยศ. ม.พะเยา ขออภัยโพสต์ไม่สุภาพจากเทคโนโลยีพิมพ์ด้วยเสียง
กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ชี้แจงเหตุโพสต์ข้อความไม่สุภาพเกิดจากระบบพิมพ์ด้วยเสียงแปลคำเหนือ 'ขวายขวาย' ผิดเพี้ยน พร้อมขอโทษและเร่งแก้ไขกระบวนการทำงานทันที
หน่วยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) ประจำ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศชี้แจงกรณีเกิดเหตุการแพร่กระจายข้อความ ประชาสัมพันธ์ ที่มีถ้อยคำไม่สุภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน โดยยืนยันว่าเป็น ความผิดพลาด ทางเทคนิค并未เจตนา
ต้นเหตุระบบพิมพ์ด้วยเสียงแปลคำผิด
การสอบสวนข้อเท็จจริงโดย กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดเหตุการณ์นี้มาจากความผิดพลาดในการใช้งานระบบพิมพ์ข้อความด้วยเสียง (Voice Typing) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ดังกล่าวAlso readหรือไม่โสดแล้ว? พระเอกหนุ่มซุ่มปลูกต้นรัก ลูกสาว ผู้จัด ควงเที่ยวเชียงใหม่
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการปฎิบัติงานและใช้ระบบดังกล่าว ได้มีการออกคำสั่งหรือพูดคำภาษาถิ่นเหนือดั้งเดิมว่า "ขวาย ขวาย" ซึ่งตามความหมายของวัฒนธรรมและภาษาถิ่นภาคเหนือแล้ว คำนี้สื่อความหมายในเชิงปกติว่า "สาย สาย" หรือการมาช้าเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ เกิดการทำงานผิดพลาดโดยแปลงเสียงคำภาษาถิ่นดังกล่าวออกมาเป็นตัวอักษรที่มีนัยยะหรือความหมายไม่เหมาะสมตามมาตรฐานการสื่อสารของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
เจ้าหน้าที่ละเลยขั้นตอนตรวจสอบก่อนเผยแพร่
นอกจากความผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์แล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Proofreading) ก่อนทำการกดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่สื่อออนไลน์
หากเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบข้อความอย่างละเอียดก่อนหน้า การแปลความหมายที่ผิดเพี้ยนของระบบเทคโนโลยีคงถูกตรวจจับและแก้ไขได้ทันท่วงที แต่เนื่องจากความประมาทเลินเล่อในครั้งนี้ ส่งผลให้ข้อความที่มีถ้อยคำไม่สุภาพถูกเผยแพร่และแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
มาตรการแก้ไขและแนวทางป้องกันในอนาคต
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบพบสาเหตุของความผิดพลาด หน่วย กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในทันทีที่ตรวจพบข้อผิดพลาด
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการซ้ำรอยในลักษณะเดียวกันอีก หน่วยงานได้กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มระดับความรอบคอบในการตรวจสอบข้อความก่อนการเผยแพร่ โดยจะเน้นย้ำให้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งในแง่ของเนื้อหาและภาษาอย่างเคร่งครัด
หน่วย กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักดีถึงความสำคัญของการสื่อสารองค์กรที่ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และยึดถือมาตรฐานความสุภาพเรียบร้อยของหน่วยงานราชการ เป็นอย่างสูง จึงได้จัดทำแถลงการณ์นี้ขึ้นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกระจ่างแจ้ง
พร้อมกันนี้ หน่วย กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสูงต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอน้อมรับข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นบทเรียนสำคัญในการนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคต
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