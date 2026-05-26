กยศ.แจ้งผู้กู้ยืมเงิน 2 แสนราย เตรียมชำระหนี้งวดแรก 5 ก.ค.69

กยศ. Connect กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายงานว่า ขณะนี้ กยศ. ได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ประมาณ 200,000 ราย โดยมีการแจ้งภาระหนี้และรายละเอียดยอดหนี้คงเหลือ พร้อมตารางการผ่อนชำระรายปี รวมระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและนำไปใช้ประกอบการวางแผนทางการเงินเพื่อชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม โดย กยศ. คิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 1% ต่อปี เท่านั้น รวมทั้ง กยศ. ยังเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ตามความสะดวก โดยสามารถชำระหนี้ได้ทั้งแบบรายปี หรือทยอยชำระยอดหนี้ให้ครบตามงวดตารางชำระหนี้รายปีได้อีกด้วย ทั้งนี้ กยศ. ขอให้ผู้กู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ตามกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 นอกจากนี้ กยศ. จะให้สิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดเงินต้น 3% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้แบบปิดบัญชี โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และนัดหมายชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 "เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้กู้ยืมเงินเก็บหลักฐานการชำระไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป กยศ. ขอขอบคุณผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ชำระเงินคืนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยหมุนเวียนเงินกองทุน และนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป"
กยศ. แจ้ง ผู้กู้ยืมเงิน 2 แสนราย เตรียม ชำระหนี้ งวดแรก 5 ก. ค.69 ชี้หากหาก ชำระหนี้ ปิดบัญชี จะได้รับ ส่วนลดเงินต้น 3% ตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอป กยศ.
ส่งออกไทย เม.ย.69 พุ่ง 23.1% จับตาขาดดุลทะลุ 3.4 แสนล้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์สนค. เผยส่งออกไทย เม.ย.2569 โต 23.1% รับแรงหนุนอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ด้านนำเข้าพุ่ง 45% สูงสุดในประวัติการณ์ ดันขาดดุลทะลุ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 340,727 ล้านบาท
ส่งออกรถยนต์วูบ 3.45% หวั่นชิ้นส่วนขึ้นราคา-กำลังซื้ออ่อนแอ ฉุดกำลังผลิตการส่งออกรถยนต์ 4 เดือนแรกของปี (ม.ค. - เม.ษ.69) ลดลง 3.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกกันของปีที่แล้ว หวั่นซัพพลายเออร์ขอขึ้นราคา บวกกับภาวะกำลังซื้อที่อ่อนแอ จะฉุดกำลังผลิตรถยนต์รวมในปีนี้
เปิดแฟ้มครม. 26พ.ค.69 เคาะแผนภาษีแพทย์-ศึกษา ถกปมเวียดนาม-มาตรการรถไฟฟ้ารองนายกฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งประธานประชุม ครม. เสนอมาตรการภาษีแพทย์-การศึกษา พร้อมแผนหุ้นส่วนไทย-เวียดนาม และการจัดสรรพื้นที่ ขสมก. เพื่อบริการประชาชน
หุ้น CCET ปีนี้มาแรงอีกแล้ว! หุ้นยักษ์ใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA ตะลุยราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 2 ปีหุ้น CCET ได้กลับมาแรงอีกครั้งหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งสูงสุดในช่วงปลายปี 2567 ตะลุยระดับ 9.15 บาทต่อหุ้น (ณ ราคาปิดวันที่ 25 พ.ค.69) ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 102.43% นับจากต้นปี 2569
