กยท. แถลงราคายางสูงที่สุดใน 10 ปี เน้นความมั่นคงรายได้เกษตรกร
การยางแห่งประเทศไทย ยืนยันราคายางสูงสุดรอบ 10 ปี รองรับความผันผวนภายนอกประเทศ เตรียมระบบ EUDR และคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
การยาง แห่งประเทศไทย หรือ กยท. ภายใต้การบริหารงานช่วงรักษาการ ได้ประกาศทิศทางสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามพันธกิจและกรอบงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของ ราคายางพารา และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับ เกษตรกร ชาวสวนยางทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสะดุดหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอำนาจการบริหารจัดการ
สถานะราคาและความมั่นคงทางการเงิน
ปัจจุบัน กยท. รายงานว่าราคายางพาราอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่สร้างความยินดีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินของ กยท. ยังคงเผชิญกับความท้าทายสำคัญ โดยรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (Cess) มีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายจ่ายตามกฎหมายตามมาตรา 49 ทั้งด้านการปลูกทดแทนและการพัฒนาเกษตรกร มีภาระรวมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้รายจ่ายสูงกว่ารายได้และต้องนำเงินกองทุนสะสมมาใช้ชดเชยส่วนต่างดังกล่าวAlso readคิมจองอึน รับสาส์นตราตั้งทูตใหม่ 10 ประเทศด้วยตนเองครั้งแรก หลังแก้ไขรัฐธรรมนูญกระชับอำนาจด้านการทูต
ปัจจัยภายนอกประเทศเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางราคาโดยตรง โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ส่งผลต่อต้นทุนและราคายางธรรมชาติ รวมถึงความขัดแย้งและสงครามในต่างประเทศที่ทำให้ความต้องการใช้ยางพาราในฐานะยุทธปัจจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อทิศทางราคายางในช่วงเวลาปัจจุบัน และ กยท. ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรองรับ
กลยุทธ์ผลิตและโครงการปลูกยางใหม่
สำหรับแนวคิดโครงการปลูกยาง 1 ล้านไร่ในพื้นใหม่ ซึ่งริเริ่มในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เพื่อกระจายพื้นที่ปลูกจากภาคใต้สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศันสนะ ผู้บริหาร กยท. ระบุว่าต้องพิจารณาอย่างรอบด้านในบริบทปัจจุบัน โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ไม่ให้เกิดผลผลิตส่วนเกินที่กดดันราคา และต้องไม่กระทบพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
นอกจากนี้ กยท. ยังเน้นกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่จากพื้นที่เดิม ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการกรีดยาง การบำรุงรักษาสวน และการลดต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เพื่อเพิ่มรายได้จากพื้นที่เพาะปลูกเดิมควบคู่กันไป ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าการขยายพื้นที่ปลูกแบบเดิม ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกทดแทนเพียงอย่างเดียว
มาตรการสนับสนุนและมาตรฐานสากล
ด้านมาตรการสนับสนุนการปลูกแทน ปัจจุบัน กยท. ยังคงให้เงินสนับสนุนตามรูปแบบการปลูกที่แตกต่างกัน โดยมีการปลูกยางพาราทดแทนยางเก่าได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาทต่อไร่ต่อปี การปลูกพืชอื่นแซมในสวนยาง เช่น ทุเรียน ได้รับเงินสนับสนุน 12,000 บาทต่อไร่ต่อปี และการปลูกแบบผสมผสานได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมาตรการเหล่านี้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
ในส่วนของกฎระเบียบสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) กยท. ยืนยันเดินหน้าเตรียมความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเลื่อนประกาศ โดยประเมินปริมาณส่งออกยางที่สอดคล้องกับ EUDR ของไทยว่า ในปี 2568 มีปริมาณประมาณ 90,000 ตัน ปี 2569 มีปริมาณประมาณ 30,000 ตัน จากภาวะความต้องการตลาดชะลอตัวชั่วคราว และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 130,000 ตัน ในปี 2570 เมื่อการบังคับใช้มีความเข้มข้นเต็มรูปแบบ
นวัตกรรมคาร์บอนเครดิตและ GIS
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดยางพารา กยท. ใช้ฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (GIS Mapping) ตรวจสอบพิกัดแปลงปลูก ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำข้อมูลมาตรวจสอบทับซ้อนกับฐานข้อมูลของ กยท. เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของผลผลิต ป้องกันการนำยางจากพื้นที่ผิดกฎหมายหรือพื้นที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาสวมสิทธิ์ส่งออก
พร้อมกันนี้ กยท. ยังมุ่งสร้างรายได้เสริมจากคาร์บอนเครดิต โดยปัจจุบันมีสวนยางเข้าร่วมโครงการประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ไร่ทั่วประเทศ และปีนี้เป็นปีแรกที่พื้นที่เฟสแรกประมาณ 10,000 ไร่ จะเริ่มเก็บเกี่ยวและประเมินผลผลิตคาร์บอนเครดิตได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานและราคาซื้อขายตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อประสานและจับคู่ระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อให้ผลประโยชน์กลับคืนสู่เกษตรกรมากที่สุด
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy